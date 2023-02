Holger Schadl über den aktuellen Stand der Vorbereitung des SV Ludesch Mitte Februar 2023

Details Sonntag, 19. Februar 2023 02:24

Am letzten Märzwochenende 2023 wird die Vorarlbergliga fortgesetzt – sieben Mannschaften dürfen in die Eliteliga aufsteigen. Der SV frigo Ludesch kann dieser Zone nicht mehr näher kommen, zwölf Punkte wurden im Herbst 2022 gesammelt – das war der vorletzte Tabellenplatz. Man will kontinuierlich die Spieler und die Mannschaft entwickeln, hat aber auch das Ziel bis zum Ende der Saison das Tabellenende hinter sich zu lassen, wie Trainer Holger Schadl im ligaportal.at Vorarlberg Interview erklärt.

Vorbereitung und Testspiele?

Holger Schadl, Trainer SV frigo Ludesch: „Vorbereitungsstart für unsere Kampfmannschaft war am 30. Jänner 2023. Ein Testspiel wurde bereits absolviert – gegen den SC Admira Dornbirn gab es eine 11:3 (7:1) Niederlage.

Ab Mitte Februar haben wir noch folgende Testspiele geplant:

22.02.2023 / 18:45 Uhr Gegner FC Thüringen / Spielort Kunstrasen Thüringen

24.02.2023 / 19:00 Uhr Gegner FC Schruns / Spielort Kunstrasen Schruns

03.03.2023 / 19:00 Uhr Gegner FC Schlins / Spielort Kunstrasen Schlins

11.03.2023 / 14:00 Uhr Gegner SC Röthis / Spielort Röthis

18.03.2023 / 14:00 Uhr Gegner BW Feldkirch / Spielort noch offen, je nach Witterung und Platzverhältnissen.

Meisterschaftsstart ist dann am 25.3.2023 mit dem Heimspiel gegen den SV Lochau!“

Kaderveränderungen?

Holger Schadl: „Unsere Abgänge sind Dominik Klein und Lukas Klein. Beide junge Talente, die leihweise an den FC Thüringen – unserem Kooperationspartner im Nachwuchsbereich - zur Weiterentwicklung abgegeben wurden. Zugänge gab es keine!“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Holger Schadl: „Wir wollen den eingeschlagenen Weg mit eigenen Nachwuchstalenten beibehalten. Integration und Weiterentwicklung unserer jungen Talente in der ersten Kampfmannschaft. Mannschaft körperlich, spielerisch und taktisch weiterentwickeln. Kontinuierlich Punkte sammeln und die hinteren Tabellenplätze verlassen. Eine schlagkräftige Mannschaft für die Saison 2023/2024 formen!“

Favoriten?

Holger Schadl: „Titelfavorit in der Vorarlbergliga aus meiner Sicht ist der FC Hörbranz. Meiner Meinung nach schaffen es folgende Teams der Admiral Bundesliga unter die Top 6: Red Bull Salzburg. SK Sturm Graz, Lask, SK Rapid, SCR Altach und SC Austria Lustenau!“

