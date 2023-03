Abschluss der Vorbereitung in der Eliteliga – Vorarlbergliga startet eine Woche später

Details Freitag, 10. März 2023 02:56

Eine gefühlt endlose Winterpause im Vorarlberger Unterhaus geht am vorletzten Märzwochenende zu Ende. Für den Auftakt sorgt die Eliteliga mit den letzten drei Runden des Grunddurchgangs. Hohenems hat beste Chancen auf den zweiten Regionalliga West Play-off Platz neben SW Bregenz, ist aber noch nicht durch. Die Vorarlbergliga startet am letzten Märzwochenende und am ersten Aprilwochenende geht es in allen anderen Ligen los.

So testet die Eliteliga am zweiten Märzwochenende

Am 11. März 2023 kommt es um 11 Uhr im Stadion Bregenz zur Testpartie zwischen SW Bregenz und Lochau. Um 14 Uhr trifft der FC Rotenberg am Sportplatz Langenegg auf den FC Bizau. Ebenfalls um 14 Uhr ist Egg im Reichshofstadion zu Gast – Gegner sind die SC Austria Lustenau Amateure. Röthis empfängt zur selben Zeit den SV Ludesch und Hohenems das Team des SC Göfis. Im Bruno Pezzey Stadion Lauterach empfängt die Heimelf den FC Lustenau. Um 15 Uhr tritt Brederis/Meiningen zu Hause gegen Admira Dornbirn an und um 16 Uhr spielen die Altach Juniors zu Hause gegen Alberschwende. Die Meisterschaft der Eliteliga wird dann am 17.3.2023 um 19 Uhr mit der Partie Altach Juniors gegen Hohenems fortgesetzt. Eine vorentscheidende Partie, denn die Altach Juniors liegen vier Punkte hinter Hohenems am dritten Tabellenplatz. Altach könnte also mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Hohenems herankommen und damit den Kampf um den zweiten Vorarlberger Play-off Platz für die Regionalliga West wieder sehr spannend machen. SW Bregenz ist ja Platz eins nicht mehr zu nehmen – Bregenz war im Herbst 2022 die dominierende Mannschaft und führt die Tabelle mit zehn Zählern Vorsprung auf Hohenems an. Lauterach liegt fünf Punkte hinter Hohenems und hat damit bei noch drei ausstehenden Partien auch noch die Chance, Platz zwei zu erreichen. Lauterach spielt die erste Partie 2023 am 18.3. um 15 Uhr zu Hause gegen Egg.

Vorarlbergliga setzt Meisterschaft am letzten Märzwochenende fort

Nach aktuellem Stand können sich die Top-7 der Vorarlbergliga für die Eliteliga 2023/24 qualifizieren. Die Anwärter reichen bis Platz zehn, Fussach fehlen bereits zehn Punkte auf Platz sieben – das wird wohl sehr schwer werden aufzuholen. Unmöglich ist es nicht – ebenso für Koblach – ein Punkt hinter Fussach. Es wird also ein extrem spannendes Frühjahr 2023 werden, das am 25.3.23 um 14 Uhr mit der Partie Austria Lustenau Amateure gegen Nenzing angepfiffen wird. Das ist bereits eine der Partien, die ein direktes Duell von Top-7 Anwärtern darstellt. Das Spitzenspiel ist wohl das Duell zwischen Hard und Hörbranz. Andelsbuch muss an den Top-7 dran bleiben – ein Dreier in Bezau würde äußerst wichtig sein. Fussach spielt zu Hause gegen Bizau, Ludesch spielt erst am 10.4.23 gegen Lochau.

