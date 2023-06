Vier Kaderänderungen in Bezau!

Details Freitag, 23. Juni 2023 01:09

Am Ende hat der Wälderhaus VfB Bezau nur um einen Platz den Aufstieg in die Eliteliga verpasst. Die Nummer neun, Bizau war nicht aufstiegsberechtigt und so kamen zu den Top-8 Alberschwende, Lochau, Hörbranz, Nenzing, Hard, Höchst, FC Lustenau, Andelsbuch nun auch die Austria Lustenau Amateure zu einem Eliteliga-Ticket. Bizau und Bezau spielen in der Vorarlbergliga weiter, die ja mit nicht weniger als sieben Mannschaften aus der Landesliga ergänzt wird. Wälderhaus VfB Bezau hat die ersten Kaderänderungen bekannt gegeben.

Drei Abgänge und ein Zugang sind fixiert!

„Palki, Jolle und Marco Meusburger verlassen den VfB! Im Rahmen des letzten Saisonspiels wurden mit Manuel Palkovich, Julian Erhart und Marco Meusburger drei Spieler verabschiedet, die zukünftig nicht mehr im Bezau-Trikot zu sehen sein werden.

Im Juni 2022 durften wir Marco Meusburger beim VfB willkommen heißen. Der 19-jährige Bizauer wechselte vom FC Mellau zu uns nach Bezau. Ein Jahr später heißt es nun wieder Abschied nehmen - Marco wechselt zum FC Bizau. Am 24. Dezember 2022 durften wir den Transfer von Julian Erhart bekannt geben. Nach Stationen beim FC Mäder, SCR Altach, Vienna und Hella DSV schlug Jolle seine Zelte beim VfB auf. Leider kam Jolle in diesem Frühling verletzungsbedingt nur auf fünf Spiele, konnte in diesen jedoch auch einen Treffer erzielen. Abschließend müssen wir uns leider auch von Manuel Palkovich verabschieden. Palki kam wie auch Marco im Sommer 2022 zu uns nach Bezau und kam insgesamt auf 20 Einsätze in dieser Zeit. Nach einer starken Herbstsaison hatte Manuel im Frühling mit einer Verletzung zu kämpfen und konnte so nur noch vier Mal für unseren Verein auflaufen. Dennoch sind wir stolz, dass Palki nach seiner ersten Periode beim VfB und 12 Jahren beim FC Bizau nun seine Karriere bei uns in Bezau beendet. Wir möchten uns bei allen drei für ihren Einsatz beim VfB bedanken und wünschen euch alles Gute für die weitere Zukunft!

Zurück beim Heimatverein: Jakob Natter verstärkt den VfB! Wir freuen uns außerdem bekannt geben zu dürfen, dass Jakob Natter nächste Saison wieder im Bezau-Dress auflaufen wird. Nach seinem Transfer im Sommer 2020 zum FC Schwarzenberg und einem Jahr später zum FC Bizau kehrt Jakob somit wieder an alte Wirkungsstätte zurück. „Jetzt nattert‘s wieder in Bezau“, freut sich Sportlicher Leiter Werner Tartarotti auf den Transfer des 25-jährigen Bezauers. Auch wir wünschen Jakob viel Erfolg und eine hoffentlich verletzungsfreie Zeit in Bezau!“ (Quelle: Wälderhaus VfB Bezau facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei