Bizau begrüßt sechs Neuzugänge!

Vierzehn Mannschaften wird die Vorarlbergliga nach der Ligareform aufweisen. Der Spielplan ist ausgelost! Los geht es am zweiten Augustwochenende mit der ersten Runde und die Transferaktivitäten nehmen Anfang Juli noch einmal Fahrt auf. Der Kaufmann Bausysteme FC Bizau begrüßt sechs neue Spieler und wird die Saison 2023/24 zu Hause gegen den KFZ Hagspiel FC Hittisau starten. Sulzberg empfängt die Dornbirn Juniors, Riefensberg die Kicker von Fussach und Frastanz das Team von Bezau. BW Feldkirch ist in Koblach zu Gast, Ludesch in Meiningen und Schwarzenberg trifft auswärts auf Großwalsertal.

Welcome back in Bizau!

„Unser sportlicher Leiter Patrick Feurstein war sehr aktiv und wir dürfen Euch folgende Spieler neu vorstellen!

1) Rene Wirth: Der 21-Jährige wechselt vom FC Egg zu uns und soll unsere Mannschaft vor allem am Flügel verstärken! Es ist sehr erfreulich, dass so ein junges Talent wie er uns verstärken wird! Hallo René!

2) Kevin Zehrer: Mit ihm konnten wir einen erfahrenen Top-Torhüter vom FC Andelsbuch verpflichten. Der 28-Jährige, frischgebackene Wäldercup-Sieger hat schon unzählige Spiele in der Vorarlbergliga bestritten und wird unsere neue Nummer 1. Grüß dich, Kevin!

3) Tiago Alves de Lima: Der 21-Jährige Brasilianer wechselt ebenfalls nach Bizau. Er war vorher bereits in Portugal bei einem Verein aktiv und unterstützt derzeit unsere Nachwuchscoaches beim Training. Dort hat er schon viele Fans für sich gewonnen! Olá Tiago!

4) Marco Meusburger: Mit Marco kehrt ein 20-jähriger Bizauer, nach einem Jahr in Bezau, ins Bergstadion zurück. Der "Hilkatar" soll für ordentlich Geschwindigkeit im Bizauer Spiel sorgen.

5) Luca Meusburger: Marcos jüngerer Bruder, kommt ebenfalls wieder nach Bizau. Er war für ein Jahr bei der U18 des FC Egg im Einsatz und erzielte dort viele Tore! Der 17-Jährige möchte nun selbstverständlich auch "z Büzo" für jede Menge Torgefahr sorgen.

6) Marco Feurstein: Der 19-jährige Mellauer kickte vor nicht allzu langer Zeit schon mal für unsere Kampfmannschaft. Marco musste seine geplante Ski-Karriere aufgrund einer Verletzung leider beenden. Nachdem er sich auskuriert haben wird, stößt er im Frühjahr fix zur Mannschaft dazu und wird dann voll durchstarten. Jungs, es ist uns wirklich eine große Ehre, euch wieder im Bergstadion auflaufen zu sehen! Welcome back und alles Gute!“ (Quelle: Kaufmann Bausysteme FC Bizau)

