Kaderänderungen in Bezau und Neugründung einer 1c-Mannschaft!

Wälderhaus VfB Bezau konnte sich in der Saison 2023/24 nicht in der Vorarlbergliga halten. Mit Meiningen, Sulzberg und den FC Dornbirn Juniors (die ja sportlich gesehen Vizemeister wurden) muss man den Weg in die Landesliga antreten. Es gibt aber auch erfreuliche Nachrichten aus Bezau. Man wird mit einer neu gegründeten 1c-Mannschaft in der 5. Landesklasse antreten und sicht noch interessierte Kicker. Zwei Spieler der Kampfmannschaft werden verliehen.

Bezau verleiht zwei Kicker

Mit Jan Natter und Leon Wesch werden uns im Sommer zwei Spieler leihweise verlassen. Während Jan in Bizau eine neue sportliche Herausforderung sucht, wird Leon uns Richtung Andelsbuch verlassen. Danke für euren Einsatz für den VfB – wir wünschen euch alles Gute.

Bezau gründet 1c Mannschaft als Spielgemeinschaft mit den Vereinen Bizau und Mellau

Ergänzend zu unserer Kampfmannschaft und der bestehenden 1b-Mannschaft gründen wir für die anstehende Saison eine neue 1c-Mannschaft. „In dieser Mannschaft kommen vorwiegend unsere Bezauer Youngsters, die letztes Jahr noch im U16 spielberechtigt waren, zum Einsatz. Gespickt wird die Mannschaft mit einigen wenigen Routiniers. Vorrangiges Ziel: Maximale Spielpraxis für unsere Jungkicker, um ihnen den Sprung in die Kampfmannschaft zu erleichtern!“, so der sportliche Leiter Werner Tartarotti zu den Zielen der Neugründung. Die neue 1c-Mannschaft wird ebenso wie das 1b-Team als Spielgemeinschaft mit den Vereinen Bizau und Mellau geführt. Als Trägervereint tritt der VfB nach außen hin auf. Wir freuen uns bereits auf den Startschuss zur neuen Saison. In der 5. Landesklasse Unterland warten u.a. attraktive Gegner aus der Region wie Au 1b, Rotenberg 1c, Schwarzach 1b und Sulzberg/Doren 1b. Interessierte Kicker sind natürlich immer herzlich willkommen – einfach melden!“ (Quelle: VfB Bezau fb)

