Kaderänderungen in Andelsbuch, bei Admira Dornbirn, Höchst II und in Schruns

Mit Anfang Juli 2024 hat in Vorarlberg die intensive Vorbereitung auf die neue Saison 2024/25 begonnen. Admira Dornbirn startet in der Eliteliga und hat zwei Kaderabgänge zu vermelden. Das Team des FC Höchst II startet in der 2. Landesliga und wir den Kader mit U18-Kickern ergänzen. Der FC Intersport Fischer Schruns präsentierte zwei Neuzugänge und wird wieder in der Landesliga antreten. Der FC O&S Bau Andelsbuch ist in die Vorarlbergliga abgestiegen und hat den Kader im Sommer 2024 verstärkt.

Admira Dornbirn Abgänge

Die Admira muss sich von zwei Spielern verabschieden. Sowohl Samuel Jörg als auch Elijah Imre verlassen den Verein, um ihre akademischen Ziele in den USA zu verfolgen. (Quelle: Admira Dornbirn fb)

Höchst zieht U18 Kicker hoch!

Der nächste Schritt aus dem U18: Ali Riza Kurt, Kevin Kaufmann, Noah Rusch, Felix Staudacher, Noah Schneider und Lorenz Rosinger kommen in der kommenden Saison vermehrt im 1b zum Einsatz. „Wir setzen damit unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort und bauen im Erwachsenenbereich zunehmend auf Eigenbauspieler. Die Jungs sind der nächste Beweis für unsere erfolgreiche Jugendarbeit“, betont unser Sportlicher Leiter Michi. Auf geht’s, Buaba!“ (Quelle; FC Höchst fb)

Schruns Neuzugänge

Wir sind sehr erfreut darüber, dass wir euch nun endlich unsere beiden Neuzugänge präsentieren können! Mit Oliver Horer und Kevin Malvaso konnten wir zwei junge, sehr ambitionierte Spieler für uns gewinnen. Beide wechseln vom FC Nenzing in den Wagenweg. Wir wünschen euch beiden eine sehr erfolgreiche und verletzungsfreie Saison! Dazu wird uns jedoch ein Eigenbauspieler für ein Jahr auf Leihe verlassen. Lucas Tschanz wird sich dem Aufsteiger SV Gaschurn-Partenen anschließen! (Quelle; Schruns fb)

Andelsbuch Kampfmannschaft und KM2 Kaderänderungen

Das Torwart-Karussell dreht sich weiter: Auf Manuel Schneider und Laurin Staudigl folgen Kevin Zehrer, Leon Wesch und Valentin Felder. Das Erbe von Manuel Schneider wird Kevin Zehrer antreten. Damit kehrt Kevin nach seinem Wechsel zu Bizau vor einem Jahr wieder zurück in den Kasten seines Heimatvereins. Willkommen zurück, Kevin. Außerdem wird Leon Wesch in der nächsten Saison das Andelsbucher Dress tragen. Der Bersbucher wechselt leihweise vom VfB Bezau nach Andelsbuch. Komplettiert wird das Torwartteam von Valentin Felder. Der 17-jährige Mooser stand in der letzten Saison für 1b und 1c auf dem Platz. Auch auf der Torwarttrainerposition gibt es einen Wechsel: Raphael Rupp übernimmt den Posten von Jürgen Schneider

Mit dem Trainingsstart in die neue Saison dürfen wir mit Freude noch einen weiteren Transfer verkünden: Denn unsere Vereinsführung ist nochmals auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat Bruno Lovisaro vom FC Schwarzenberg verpflichtet. Der im Rheintal wohnhafte Brasilianer kann im Mittelfeld alle Positionen bekleiden und wird unsere Mannschaft qualitativ auf eine neue Stufe heben. Sportlicher Leiter Jürgen Schneider: „Mit Bruno ist uns vor Vorbereitungsstart ein absoluter Coup gelungen. Er wird unserem Spiel richtig guttun.“

Die 1b-Leistungsträger Simon Feuerstein, Jodok Jäger und Florian Bär hängen ihre Fußballschuhe an den Nagel. Neben ihrem sportlichen Mehrwert sind die drei vor allem neben dem Platz wichtige Stützen des Vereins. Alle drei tragen dabei tagtäglich zur ehrenamtlichen Arbeit beim FC Andelsbuch bei. (Quelle: FC Andelsbuch fb)

