Vorarlbergliga: Das Starterfeld für die Saison 2024/25

Details Mittwoch, 10. Juli 2024 00:42

Sechs Mannschaften treten in der Meisterschaft der Vorarlbergliga 2024/25 neu an. Vier Absteiger kommen aus der Eliteliga, zwei Aufsteiger aus der Landesliga. Damit kann man eine sehr interessante Punktejagd erwarten, die am zweiten Augustwochenende gestartet wird.

Neu in der Liga

Sechs Mannschaften sind neu in der Liga, also fast das halbe Starterfeld von vierzehn Teams. Prognosen sind deswegen ganz besonders schwierig, wie es 2024/25 laufen könnte. Aus der Eliteliga kommen von oben Andelsbuch, Hörbranz, Höchst und die Austria Lustenau Amateure. Als Aufsteiger aus der Landesliga sind Sulz und Hatlerdorf neu mit dabei.

Teams, die die Vorarlbergliga verlassen haben

Zwei Mannschaften der Vorarlbergliga sind aufgestiegen. BW Feldkirch und Ludesch werden 2024/25 in der Eliteliga spielen. In die Landesliga abgestiegen sind die FC Dornbirn Juniors, Sulzberg, Meiningen und Bezau.

Eine weitere Saison in der Vorarlbergliga spielen folgende Mannschaften

Acht Mannschaften treten auch 2024/25 in der Vorarlbergliga an. Riefensberg, Hittisau, Bizau, Frastanz, Schwarzenberg, Koblach, Großwalsertal und Fussach haben aber trotzdem eine abwechslungsreiche Saison vor sich. Immerhin geht es gegen sechs neue Gegner, denen man 2023/24 nicht gegenübergestanden ist.

So geht es los

Am zweiten Augustwochenende startet auch in der Vorarlbergliga die Saison 2024/25. Aufsteiger Sulz tritt in Hittisau am 10.8.24 um 18:30 Uhr an. Der zweite Aufsteiger Hatlerdorf spielt beim Eliteliga-Absteiger Andelsbuch. Absteiger Hörbranz tritt in Schwarzenberg an, die Austria Lustenau Amateure in Frastanz und Höchst in Bizau. Damit fehlen noch zwei Spiele der ersten Runde, die es auch schon 2023/24 gegeben hat. Großwalsertal gegen Fussach und Riefensberg gegen Koblach.

