Lukas Katnik über Vorbereitung und Ziele für 2024/25 des FC Bizau

Details Montag, 22. Juli 2024 00:24

In drei Wochen ist es soweit. Die Vorarlbergliga startet mit der ersten Runde in die Saison 2024/25. Für den Kaufmann Bausysteme FC Bizau verlief die Vorsaison enttäuschend, für die kommende Meisterschaft haben sich Trainerteam und Mannschaft vorgenommen, von Anfang an stabil aufzutreten. Der erste Gegner in der Meisterschaft ist vor den eigenen Fans am 10. August 2024 ab 18 Uhr der FC Höchst.

Aktueller Stand der Vorbereitung?

Lukas Katnik, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „Wir hatten bis dato zwei Testspiele. Eine Niederlage gegen Egg und ein beachtliches 6:0 gegen Au im Wäldercup, einem Wettbewerb eigens für die Bregenzerwälderteams, der gleichzeitig als Vorbereitung dient. Nun haben wir Hittisau in der nächsten Runde und mit Rotenberg nochmals einen starken Gegner zum Abschluss der Vorbereitung, bevor wir mit dem VFV-Cup gegen Beschling in die eigentliche Saison starten.“

Übersicht der Kaderänderungen im Sommer 2024?

Lukas Katnik: „Leider müssen wir drei Spieler nach Amerika verabschieden, ansonsten haben wir unsere Mannschaft zusammen gehalten. Neu dazu gekommen sind zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft und mit Franco Joppi ist es uns geglückt, einen Top-Spieler aus Andelsbuch zu uns zu holen!“

Gibt es verletzte Spieler die zum Start der Saison fehlen werden?

Lukas Katnik: „Stand jetzt sind wir komplett, hoffentlich bleibt das so!“

Foto: FC Bizau

Zielsetzungen für die Saison 2024/25?

Lukas Katnik: „Nach der letzten Saison, die ja bekanntlich nicht so toll verlief, wollen wir diese Saison von Anfang an stabil auftreten, sodass wir im besten Fall auch vorne mitspielen werden!“

Titelfavorit in der eigenen Liga 24/25?

Lukas Katnik: „Eine hohe individuelle Qualität haben einige Mannschaften, jedoch ist das nur ein Baustein zum Titel. Deshalb mag ich hier keine „Expertise“ abgeben :)! In der Bundesliga hat RB Salzburg einen tollen Trainer engagiert, die Trainingsarbeit ist wirklich beeindruckend. Bayern hat einen großen Umbruch und noch größeren Druck! In der Deutschen Bundesliga wird es spannend, auch die anderen Teams schlafen nicht!“

Wichtige Informationen zum Verein?

Lukas Katnik: „Wir freuen uns, euch zahlreich im Bergstadion begrüßen zu dürfen. Infos zu Veranstaltungen oder Terminen der Heimspiele sind jederzeit aktuell auf Instagram (fc bizau) zu finden.“

Persönliche Anliegen?

Lukas Katnik: „Es wäre schön, wenn die Stimmung auf den Fußballplätzen wieder positiver wird und nicht jeder alles besser kann und besser weiß ;)!“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.