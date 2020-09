Aufwärtstendenz in Hard hält an – Remis in Andelsbuch!

Details Dienstag, 22. September 2020 19:26

Runde neun der Vorarlbergliga und die generell beste Nachricht zu Beginn – alle Spiele konnten programmgemäß angepfiffen werden. Im großen Schlager der Runde siegt Admira Dornbirn in Egg mit 4:2 und übernimmt die Tabellenführung. Weiterhin nach oben zeigen die Pfeile in Hard – auch in Andelsbuch konnte mit einem 0:0 ein Punkt erobert werden.

Gute Nullnummer zwischen Andelsbuch und Hard

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Ein Unentschieden der besseren Art mit leichten Chancenvorteilen für den FC Hard. Am Schluss können beide Mannschaften mit der Punkteteilung gut leben. Der Aufwärtstrend des FC Hard ist ganz klar erkennbar, wir hoffen das wir noch einige Spiele absolvieren können!“

Beste Spieler FC Hard: Markus Grabherr (Innenverteidiger), Michel Jonovic (Rechter Verteidiger)

Admira Dornbirn Tabellenführer ohne Einschränkung!

Sowohl real als auch nach Verlustpunkten ist der SC Admira Dornbirn nach Runde neun der neue Tabellenführer. Egg konnte auswärts mit 4:2 bezwungen werden und damit ist die Führung mit zwei Punkten und einem Spiel weniger schon recht komfortabel. Aber auch Egg hat sich als Tabellenzweiter schon um sechs Punkte von den Verfolgern abgesetzt. Damit stehen nach etwa einem Viertel der Meisterschaft die beiden Top-Favoriten wohl fest. Fussach ist die neue Nummer drei – 4:1 bei BW Feldkirch. Bizau muss Platz drei räumen – nur 1:1 im Heimspiel gegen den Fc Lustenau. Am Tabellenende hat Schruns mit einer 1:2 Heimniederlage gegen Alberschwende den Kontakt zum restlichen Feld doch recht klar verloren. Fussach hat als vorletztes Team noch Potential nach oben, da erst sieben Spiele ausgetragen werden konnten.

