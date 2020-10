FC Lustenau gewinnt in Höchst knapp – Hard klarer Sieger in Schruns

Details Dienstag, 06. Oktober 2020 12:38

Alle Spiele der 11. Runde der Vorarlbergliga konnten programmgemäß ausgetragen werden und das ist coronabedingt leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Admira Dornbirn lässt an der Tabellenspitze nichts anbrennen – ein 5:2 Erfolg gegen Bezau. Aber auch die Verfolger Egg, Bizau und Fussach gewinnen. Nach Verlustpunkten führt allerdings Admira Dornbirn bereits sieben Punkte vor Egg, elf vor Bizau und dreizehn Punkte vor Fussach. Es gibt also an der Tabellenspitze schon eine sehr klare Rollenverteilung. Im Kampf gegen den Abstieg sind dem FC Lustenau drei extrem wichtige Punkte in Höchst gelungen. Hard stößt mit einem klaren 5:1 in Schruns in das Tabellenmittelfeld vor.

FC Lustenau setzt sich mit Sieg in Höchst vom Tabellenende ab

Philipp Eisele, Trainer FC Lustenau: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und das sehr schnelle Tor in der ersten Minute durch Harun Erbek hat natürlich zusätzlich Sicherheit gegeben. Wir hatten das Spiel sehr gut im Griff und eine sehr gute Pressingaktion in der 35. Minute hat zum 2:0 durch Valendin-Alexandru Asiu geführt, der elegant den Goalie umkurvt hat. Im Gegenzug ein langer Ball und ein unglücklicher Abpraller ermöglicht den Anschlusstreffer von Höchst durch Dennis Alibabic. Die Partie bleibt in der zweiten Hälfte spannend, ist kampfbetont aber wir hatten eigentlich das Spiel meist unter Kontrolle. Der Gegner hat meist übe rlange Bälle agiert, es ist aber dann beim 2:1 Erfolg geblieben.“

Beste Spieler FC Lustenau: Noah Küng (Tor), Harun Erbek, Valendin-Alexandru Asiu

Klarer Erfolg von Hard in Schruns

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Wir waren eigentlich das ganze Spiel überlegen und haben verdient - auch in dieser Höhe – gewonnen! Schnelle Führung in der dritten Minute durch Marco Fuchsbichler, das 2:0 gelingt uns aber erst in Minute 64 durch Roko Kovac. Dann allerdings ein Doppelschlag, denn Musap Palta stellt drei Minuten später auf 3:0. Roko Kovac gelingt ein lupenreiner Hattrick, den Treffer für Schruns erzielt Marco Berthold. Ein klarer 5:1 Erfolg. Zu den besten seitens FC Hard zählte einmal mehr Markus Grabherr in der Innenverteidigung und Capitano der Mannschaft, der die Abwehr super organisiert und die kaum was zugelassen haben. Natürlich war auch Roko Kovac mit seinen drei Toren maßgeblich am Erfolg beteiligt!“