Meiningen siegt dank Halder-Eigentor

Details Donnerstag, 29. Juli 2021 09:08

SK Meiningen gewann gegen ECO-PARK FC Hörbranz mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser noch jungen Vorarlbergliga-Saison ein.

Stefan Kolhaupt machte in der neunten Minute das 1:0 von FC Hörbranz perfekt. Lucas Mesa Pascasio beförderte das Leder zum 1:1 von Meiningen in die Maschen (17.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Hörbranz nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Kolhaupt in diesem Spiel (21.). SK Meiningen war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Für das 2:2 des Gasts zeichnete Igor Jovicic verantwortlich (77.). Pechvogel des Tages war definitiv Maximilian Halder, dessen Eigentor ECO-PARK FC Hörbranz ins Hintertreffen brachte (85.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Am Ende verbuchte Meiningen gegen den Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Die Abwehrprobleme von FC Hörbranz bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst.

Die drei Punkte brachten SK Meiningen in der Tabelle voran. Meiningen liegt nun auf Rang zehn.

Vorarlbergliga: ECO-PARK FC Hörbranz – SK Meiningen, 2:3 (2:1)

9 Stefan Kolhaupt 1:0

17 Lucas Mesa Pascasio 1:1

21 Stefan Kolhaupt 2:1

77 Igor Jovicic 2:2

85 Eigentor durch Maximilian Halder 2:3