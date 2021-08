Lochau baut mit Sieg gegen Altach Juniors Tabellenführung aus – Kantersieg von Hard gegen BW Feldkirch

Details Dienstag, 10. August 2021 00:38

Der SV typico Lochau dominiert bislang die Vorarlbergliga – fünf Spiele und fünf Siege, klare Tabellenführung nach dem 3:1 gegen die Altach Juniors. Auch der FC Hard nähert sich der Tabellenspitze – 6:1 gegen BW Feldkirch und Platz vier in der Tabelle. Nun folgt die sechste Runde im Rahmen einer englischen Woche – gespielt wird am 10. und 11. August 2021. In Meiningen kann wegen einer Corona Infektion nicht gespielt werden – Tabellenführer Lochau kann also nicht antreten. Spielfrei ist der VfB Bezau, alle anderen Partien sollen planmäßig angepfiffen werden.

Drei Treffer von Fabio Feldkircher für Lochau gegen die Altach Juniors

Rifat Sen, Trainer SV typico Lochau: „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen, sind früh in der 13. Minute durch Fabio Feldkircher in Führung gegangen, hatten die Junios aus Altach bis zur Pause klar im Griff. Die hohe Laufbereitschaft und das Pressing in der ersten Halbzeit hat sich in der zweiten Halbzeit bemerkbar gemacht. Die mit sechs Profis angetretenen Juniors waren dann viel fitter und spritziger und hatten mehr Ballbesitz, aber wir haben es sehr clever und gut verteidigt. In der 52. Minute dann aber doch das 1:1 durch Lukas Parger. Wir haben immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt und die Schwächen der Juniors in der Hintermannschaft eiskalt ausgenutzt. Abermals Fabio Feldkircher per Strafstoß in der 55. Minute zum 2:1 und der dritte Treffer von Fabio in Minute 71. Alles in Allem war es ein klar verdienter Sieg meiner Mannschaft, die den Sieg mehr wollte als die Juniors aus Altach.“

Beste Spieler SV typico Lochau: Fabio Feldkircher (IV), Serkan Yildiz (IV), Erkin Yalcin (offensiv), Matteo Ausserlechner (LV)

Klarer Erfolg des FC Hard gegen BW Feldkirch

Herbert Sutter, Trainer FC Hard: „Am Anfang mussten sich beide Mannschaften an den schwer bespielbaren Platz gewöhnen! Feldkirch ging durch ein schöne Direktabnahme, nicht unverdient, in der 11. Minute durch Ahmet Resul Alkun in Führung. Wir versuchten das Spiel an uns zu reißen und Chancen zu kreieren. In der ersten Halbzeit konnte Luiz Sganzerla in der 29. Minute noch den Ausgleich erzielen. Nach der Halbzeit waren wir spielbestimmend und konnten auch durch einen seitlichen Freistoß von Böhler, den Samir Luiz Sganzeria in der Mitte verwertet, in Führung gehen. Die weiteren Tore von Junior Delcio (2), Luiz Sganzeria und Boris Zivaljevic machten das deutliche Ergebnis von 6:1 perfekt. Nach der Führung von Feldkirch blieb meine Mannschaft ruhig und spielte sich gute Chancen heraus. Es war ein verdienter Heimsieg, da wir auch in der Defensive nicht viel zugelassen haben!

Beste Spieler FC Hard: Luiz Sganzerla (ST), Markus Grabherr (IV)

