Altach Juniors fordern den FC Hard voll!

Details Montag, 16. August 2021 12:07

Eine hochdramatische Partie bei Gluthitze gab es in der siebenten Runde der Vorarlbergliga. Die SCR Altach Juniors lagen zehn Minuten vor Schluss mit 3:2 in Hard voran, als die Heimelf noch alle Kräfte im Finish aktvierte und am Ende doch noch mit 4:3 gewann. Hard liegt nun auf Platz vier der Tabelle, zwei Punkte fehlen auf den zweiten Aufstiegsplatz, den Göfis mit einem 2:0 gegen Bizau erobert hat. Fussach springt mit einem 5:2 gegen Schruns auf Platz drei. An der Tabellenspitze ist Lochau weiterhin das Maß aller Dinge – sechster Erfolg im sechsten Spiel – 3:1 gegen Ludesch.

Hard dreht in den letzten Minuten 2:3 Rückstand

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Bei diesen Temperaturen war es sehr schwer für beide Mannschaften ein dynamisches Spiel aufzuziehen.

Wir sind sehr gut in die Partie gestartet und haben durch ein super heraus gespieltes Tor über die rechte Seite schon nach zehn Minuten durch Boris Zivaljevic 1:0 geführt. Dann haben wir etwas den Faden verloren und kurz vor der Halbzeit den Ausgleich bekommen – Torschütze war Lukas Parger.

In Hälfte zwei haben wir wieder besser ins Spiel gefunden und auch einige gute Chancen erarbeitet, gingen wieder durch Junior Cordeiro mit 2:1 in Führung. Dann waren wir etwas unkonzentriert und kamen durch zwei schnelle Gegentore innerhalb von vier Mnuten sogar mit 2:3 in Rückstand. Dolunay Ücünü und Mario Stefel in der 73. und 77. Minute trafen für die Gäste.

Es schien unmöglich - bei den herrschenden Temperaturen - nochmals dagegen zu halten. Aber es kam anders und wir starteten ein unglaubliches Finish, durch den Ausgleich von Junior in der 84. Minute bekamen wir die sogenannte dritte Luft und die Mannschaft ging an die Grenzen und wollte unbedingt den Siegestreffer erzielen. In der 90 Minute war es soweit - nach super Vorarbeit durch den jungen Harder Eigenbau Marko Stajnko erzielte Luiz Sganzerla in der 90. Minute den viel umjubelten Siegestreffer zum 4:3.

Altach hatte in der Nachspielzeit noch einen gefährlichen Freistoß, den David Masnikosa bravourös parierte. Herausheben möchte ich Junior Cordeiro, der den Unterschied ausmachte und uns wieder ins Spiel brachte. Ein Lob gilt der ganzen Mannschaft inklusive Trainer und Betreuer, die an ihre Grenzen gegangen ist. Besonders erwähnen möchte ich, dass wir zehn Eigenbauspieler im Kader hatten. Ich bin mega stolz auf die Truppe und wir sind auf dem richtigen Weg!“

