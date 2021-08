Nenzing siegt gegen Göfis – Frust in Meiningen wegen Strafverifzierung der Partie gegen Höchst

Details Montag, 23. August 2021 19:29

Für Rene Wachter, Trainer des FC Nenzing, gab es gegen den FC Nenzing gegen den IPA SC Göfis einen verdienten 4:1 Erfolg – Nenzing ist gut aus der Halbzeit gekommen und konnte in Hälfte zwei drei Tore erzielen. Jeweils drei Tore fielen in der Partie SK Meiningen gegen den FC Hard – 3:3 am Ende, wobei dem Ausgleichstreffer von Hard für den Trainer des SK Meiningen ein nicht zu gebender Freistoß voraus ging. Noch wesentlich heftigere Tritik übt aber Enes Cavkic an der Strafverifizierung der Vorarlbergliga Partie Meiningen gegen Höchst.

Sechs Treffer zwischen Meiningen und Hard

Enes Cavkic, Trainer SK Meiningen: „Im Spiel der achten Runde war meine Mannschaft in der ersten und der FC Hard in der zweiten Halbzeit besser. Hard machte das dritte Tor in der 95. Minute nach einer – meiner Ansicht nach - fragwürdigen Freistoßentscheidung des Schiedsrichters. Wir lagen nach 35 Minuten durch Treffer von Hannes Röthlin und Julian Maier mit 2:0 in Führung, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Cordeiro Soares Junior Delcio der Anschlusstreffer für die Gäste. In der 62. Minute das 2:2 durch Samir Luiz Sganzerla. Minute 74 – Christoph Müller schießt das 3:2 für uns, der Ausgleich in der Nachspielzeit – Freistoß durch Cordeiro Soares Junior Delcio.“

Beste Spieler SK Meiningen: Mittelfeldspieler Maier Julian und Ogün Bozkurt

Coach von Meiningen: „Man bestraft, statt für die Vereine da zu sein!

Enes Cavkic: „Möchte gern noch etwas über den Straf- und Meldeauschuss unseres Verbandes berichten. Die Entscheidung das Spiel FC Höchst gegen SK Meiningen mit 3:0, drei Punkte für Höchst und Geldstrafe für SK Meiningen und Rückreihung bei Punktegleichheit zu werten, ist eine unglaubliche und total unüberlegte einseitige, nicht objektive Entscheidung. Man bestraft, statt für Vereine da zu sein - auch in schweren Zeiten wie jetzt. Vor zwei oder drei Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, hatte der FC Egg den gleichen Fall und das Spiel wird ausgetragen. Unglaublich. Richtig respektlos, denn wir hatten am Spieltag fünf oder sechs positiv getestete Leute in Quaräntene und der Rest der Mannschaft wurde aus der Quarantäne, einen oder zwei Tage vor dem Spiel, freigetestet. Persönlich habe damit jedes menschliche und fachliche Vertrauen in den STRUMA verloren!“

