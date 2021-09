FC Lustenau rutscht nach Heimniederlage gegen Alberschwende in die Abstiegszone

Details Dienstag, 07. September 2021 01:39

In einer recht enttäuschenden Partie konnte in der 10. Runde der Vorarlbergliga FC Sohm Alberschwende beim FC Lustenau mit 1:0 gewinnen. Damit rutscht der FC Lustenau in die Abstiegszone, hat aber noch Kontakt zu den rettenden Plätzen. Für BW Feldkirch schaut es noch wesentlich bitterer aus. Ein Punkt am Konto und in Runde zehn ein 0:10 bei den Altach Juniors. Ebenfalls in der Abstiegszone Schruns mit fünf Zählern und Meiningen mit sieben. Am anderen Ende der Tabelle haben Göfis und Lochau ihre Top-Positionen mit Siegen gefestigt.

Mäßiges Spiel – Alberschwende siegt durch Strafstoß

Eine schwierige Saison für den FC Lustenau – 2021/22 fightet man - bislang vergeblich – darum, die untere Tabellenzone der Liga zu verlassen. Diese ist extrem breit aufgestellt, denn vier Mannschaften müssen den Gang in die Landesliga 22/23 antreten. Der FC Sohm Alberschwende kämpft im oberen Tabellenmittelfeld um den Anschluss an die Aufstiegszone.

Alberschwende präsentiert sich in Lustenau sehr zweikampfstark und präsent. Lustenau zunächst mit guten Aktionen über die rechte Seite, aber die Flanken kommen zu wenig präzise genug. In der 13. Minute die Führung für die Gäste, Strafstoß für Alberschwende, den Julian Maldoner sicher verwandelt. Die Heimelf versucht das Ruder an sich zu reißen, kann aber die Gäste defensiv kaum fordern. Nach einer Ecke klatscht der Ball aber an die Querlatte der Gäste, Pech in der stärksten Phase der Hausherren in der ersten Hälfte.

In Hälfte zwei schafft es Lustenau nicht die Schlagzahl zu erhöhen. Viele Zweikämpfe, das Spiel recht mäßig. Alberschwende holt sich am Ende drei wichtige Punkte, die Lage für den FC Lustenau ziemlich düster. Man rutscht in die rote Zone der Tabelle und muss nun alles versuchen, um nicht den Anschluss auf die rettenden Plätze zu verlieren.

Göfis übernimmt Tabellenführung

Der SC Göfis kann in Hörbranz 4:0 gewinnen, Lochau in Nenzing 2:0 Damit tauschen Göfis und Lochau mit je dreiundzwanzig Zählern die Plätze, Göfis steht ganz oben, hat aber ein Spiel mehr ausgetragen als Lochau. Alberschwende auf Platz drei – vier Punkte hinter Göfis. Höchst verbessert sich mit einem 2:1 in Bizau auf Platz vier, Fussach fällt mit einer 1:2 Niederlage in Ludesch auf Platz fünf zurück.

