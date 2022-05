Meiningen vergibt gegen Bezau 2:0 Führung!

Details Dienstag, 03. Mai 2022 01:50

Die Altach Juniors setzen sich in der Vorarlbergliga nach der 27. Runde an die Tabellenspitze. Ein 2:0 Erfolg beim Sparkasse FC BW Feldkirch, während Leader FC Sohm Alberschwende das Heimspiel gegen den FC Lustenau überraschend mit 0:2 verliert. Allerdings hat Alberschwende ein Spiel weniger ausgetragen als die Altach Juniors. Lochau kann die Niederlage von Alberschwende nicht nützen, verliert zuhause ganz klar mit 0:4 gegen Nenzing. Göfis gelingt aber der Dreier – ein knappes 1:0 gegen Hörbranz. Nach Verlustpunkten führt Alberschwende zwei Punkte vor den Altach Juniors und vier vor Göfis, weitere drei Punkte zurück Lochau. Wälderhaus VfB Bezau setzt sich gegen den SK Meiningen mit 3:2 durch.

Vor 150 Zuschauern markierte Lucas Mesa Pascasio die Führung für Meiningen (21.). Mario Mathis erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 29 Minuten auf 2:0. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Marcio Roberto Santos Cordeiro Filho traf zum 1:2 zugunsten von Wälderhaus VfB Bezau (54.). Die komfortable Halbzeitführung von SK Meiningen hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Jose Lucas Santos Barbosa de Lima schoss den Ausgleich in der 81. Spielminute. Meiningen kam nicht mehr ins Spiel zurück, Filho brachte VfB Bezau sogar in Führung (86.). SK Meiningen ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und bot Wälderhaus VfB Bezau nicht mehr Paroli, sodass das Polster der ersten Halbzeit nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

Auf 13. Rang hielt sich VfB Bezau in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die achte Position inne. In den letzten fünf Partien rief die Heimmannschaft konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Auf dem 15. Platz der Hinserie nahm man von Meiningen wenig Notiz. Der aktuell vierte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen.

Mit diesem Sieg zog Wälderhaus VfB Bezau an SK Meiningen vorbei auf Platz zwölf. Meiningen fiel auf die 14. Tabellenposition. SK Meiningen verbuchte insgesamt sieben Siege, acht Remis und zehn Niederlagen. VfB Bezau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, vier Unentschieden und zwölf Pleiten.

Am nächsten Samstag reist Wälderhaus VfB Bezau zu SV frigo Ludesch, zeitgleich empfängt Meiningen FC Blau Weiß Feldkirch.

Vorarlbergliga: Wälderhaus VfB Bezau – SK Meiningen, 3:2 (0:2)

86 Marcio Roberto Santos Cordeiro Filho 3:2

81 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima 2:2

54 Marcio Roberto Santos Cordeiro Filho 1:2

29 Mario Mathis 0:2

21 Lucas Mesa Pascasio 0:1