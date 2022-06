Immens wichtiger Sieg von Hörbranz in Bezau – Andelsbuch gewinnt Klassespiel in Meiningen

Details Montag, 06. Juni 2022 14:28

Führungswechsel in der vorletzten Runde der Vorarlbergliga. Göfis kann in Fussach mit 4:1 gewinnen, die Altach Juniors verlieren zuhause gegen Bizau mit 1:4. Nach der Niederlage von Alberschwende in Hard mit 1:2 stehen die beiden Aufsteiger fest – Göfis und die Altach Juniors machen sich im Fernduell in der letzten Runde noch den Titel aus. Die Altach Juniors spielen in Nenzing und Göfis empfängt Bezau. Ein direktes Duell im Kampf gegen den Abstieg gibt es zwischen Hörbranz und BW Feldkirch am 11. Juni 2022 um 17 Uhr. Die dritte Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft, ist Schruns – Auswärtspartie beim FC Lustenau. Hörbranz hat einen Punkt Vorsprung auf BW Feldkirch und Schruns – zwei Mannschaften aus diesem Trio müssen absteigen.

Verdienter Auswärtssieg von Hörbranz in Bezau

Martin Sinz, sportlicher Leiter Eco Park FC Hörbranz: „Nach guten Anfangsminuten gerieten wir wie aus dem nichts in Rückstand. Ärgerlich war, dass dem Spielgeschehen ein klares Abseits vorangegangen war. Jose Lucas Santos Barbosa de Lima trifft in der 20. Minute für die Heimelf. Durch eine schöne Einzelaktion von Douglas Felipe Macedo Reis fanden wir aber die schnelle und richtige Antwort. Nachdem er sich zwei mal sehr gut über links durchgesetzt hat, konnte er nur mittels einem Foulspiel gestoppt werden. Den folgenden Strafstoß verwandelte er souverän.

Kurz vor der Halbzeit die nächste große Aufregung, nach einer Ecke setzte Lukas Grünwald sehr gut nach, eroberte den Ball und drang in den 16er ein. Auch er war nur mittels einem Foul zu stoppen. Wieder hieß es Elfmeter für Hörbranz. Diesen konnte Erhan Erten aber leider nicht verwerten. Kurz danach hatte Bezau nach Flanke von rechts die Möglichkeit zum 2:1. Der freistehende Stürmer verfehlte das Tor per Kopf zur Freude der Gäste.

Nach dem Seitenwechsel kamen wir gut aus der Kabine und konnten auch die erste Gelegenheit nach Flanke von Niklas Achberger über rechts, durch Douglas Felipe Macedo Reis per Kopf zum 1:2 verwerten. Nach dem Führungstreffer hatte man das Spiel gut in der Hand, Bezau gelang sodann nur noch wenig und selbst hatte man ein paar Kontermöglichkeiten. Die beste konnte Erhan Erten nach gutem Alleingang über links nicht verwerten bzw. die Situation wurde gut vom Schlussmann von Bezau geklärt.

Ein immens wichtiger Sieg für den FC Hörbranz. So haben wir uns ein Endspiel zuhause gegen Feldkirch am letzten Spieltag puncto Klassenerhalt erarbeitet."

Bester Spieler Eco Park FC Hörbranz: Douglas Felipe Macedo Reis (linker Flügel), Niklas Achberger (defensives Mittelfeld)

Mitreißende Partie zwischen Meiningen und Andelsbuch

Enes Cavkic, Trainer SK Meiningen: „Fußball total in Meiningen. Ein sensationelles Spiel, Duell auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für Andelsbuch. Eigentlich wäre aus meiner Sicht ein Unentschieden vollkommen gerecht gewesen. Wir konnten durch Mathias Pointner in der 16. Minute in Führung gehen, Pius Reumiller hat sechs Minuten später ausgeglichen. Marcelo Theisen brachte die Gäste in der 61. Minute in Führung, Niklas Schenck konnte in Minute 75 ausgleichen. In der vorletzten Spielminute dann doch noch der 3:2 Siegestreffer der Gäste durch Petros Fink.“