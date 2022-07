Hard eröffnet die Vorarlbergliga mit Kantersieg in Höchst

Details Samstag, 23. Juli 2022 12:59

Ein halbes Dutzend Treffer gelingen dem FC Hard zum Auftakt der Vorarlbergliga Saison 2022/23. 6:1 steht es am Ende auswärts gegen blum FC Höchst, ein doch überraschend klares Resultat. Die restlichen sieben Spiele werden am Samstag, dem 23.7.2022, angepfiffen. Den Anfang macht Hörbranz um 15 Uhr – Bezau ist zu Gast. Aufsteiger Hittisau ist um 17 Uhr in Fußach zu Gast, der zweite Aufsteiger aus der Landesliga, der FC Koblach, spielt um 18:30 Uhr gegen den Absteiger aus der Eliteliga, den SC Austria Lustenau Amateuren.

Drei Treffer von Winner, zwei Treffer von Alibabic für Hard

An die 300 Zuschauer müssen im Rheinaustadion Höchst von Anfang an zur Kenntnis nehmen, dass die Gäste aus Hard heute die bessere Elf sind. Die schnelle Führung von Hard in der zweiten Spielminute gibt zusätzlichen Auftrieb – Frederic Winner trifft. In Minute sechzehn bringt abermals Frederic Winner Hard auf die Siegerstraße. Kurze Hoffnung auf Besserung für Höchst – das 1:2 in der 31. Minute durch Julian Rupp, aber nur fünf Minuten später stellt Elvis Alibabic auf 3:1 für Hard und so geht es in die Pause. Vier Minuten nach Wiederanpfiff ist dann bereits ziemlich alles klar – 4:1 durch Paul Kuster. Das halbe Dutzend voll machen dann noch Frederic Winner mit seinem dritten Treffer und Elvis Alibabic schnürt in der 71. Minute seinen Doppelpack. Hard gewinnt ganz klar mit 6:1 und könnte der erste Tabellenführer sein.

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Genialer Start für den FC Hard, waren über die gesamte Spielzeit dominierend hatten das Spiel immer im Griff und das Resultat hätte noch höher ausfallen können! Ein pauschales Lob der ganzen Mannschaft und natürlich dem gesamten Staff um Trainer Herbert Sutter, der die Mannschaft top eingestellt hat und alle machen einen super Job! Unser Vorteil ist, dass wir die Mannschaft zu 90% halten konnten und es ist uns gelungen die Abgänge optimal zu ersetzen. Wir haben eine tolle Tuppe, die uns sicher noch viel Freude bereitet!“