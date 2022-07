Alberschwende dominiert Nenzing auch in Unterzahl – Bizau mit starker Leistung in Ludesch

Details Sonntag, 24. Juli 2022 01:02

Auftakt zur Vorarlbergliga 2022/23 mit einem klaren Sieg des FC Sohm Alberschwende – 4:1 zuhause gegen den FC Nenzing. Der SV Frigo Ludesch muss in den letzten Minuten gegen Kaufmann Bausysteme FC Bizau mit zwei Mann weniger auskommen. Bizau dominiert zwar das Spiel recht klar, kann aber erst in der Nachspielzeit mit dem 2:0 den Sack zumachen. Die Fans dürfen sich eine extrem spannende Meisterschaft erwarten, denn es gibt wieder ein kollektives Nachrücken nach oben. 2023/24 wird wieder die „alte“ Regionalliga West gespielt und damit können bis zu fünf Teilnehmer des Frühjahrsdurchganges der Eliteliga plus die beiden Play-Off Teilnehmer der Regionalliga West 2022/23 in die Regionalliga West 2023/24 aufsteigen. Die Eliteliga selbst bleibt aber bestehen und wird durch Mannschaften aus der Vorarlbergliga aufgefüllt. Somit kann man mit sieben Aufsteigern aus der Vorarlbergliga rechnen, die in die Eliteliga 2023/24 aufsteigen werden. Der FC Hard ist auf alle Fälle nach der ersten Runde der Vorarlbergliga Tabellenführer – ein 6:1 in Höchst bringt die Spitzenposition. Hörbranz und Alberschwende auf den Plätzen mit 4:1 Erfolgen gegen Bezau bzw. Nenzing.

Drei Treffer von Volkan Akyildiz für Alberschwende gegen Nenzing

Rene Fink, Trainer FC Sohm Alberschwende: „Eine ganz starke erste Hälfte von meiner Mannschaft – zwei sehr schöne Tore zur 2:0 Führung. Zunächst vollendet in der 13. Minute Volkan Akyildiz und er ist dann auch in der 35. Minute der Torschütze zum 2:0. Vor der Puase wären aber auch vier Tore unserer Mannschaft möglich gewesen. Drei Minuten nach Wiederanpfiff aber ein Weitschuss von Marko Jovic zum zwischenzeitlichen 1:2 aus der Sicht der Gäste. Dann hatten wir so zehn bis fünfzehn Minuten eine Druckphase der Gäste zu überstehen, es gab aber nur eine konkrete Möglichkeit von Nenzing auf das 2:2. In der 72. Minute wurde ein Spieler von u8sn mit der zweiten gelben Karte in die Kabine geschickt. Das Spiel ist aber nicht gekippt, im Gegenteil. Wir waren auch in Unterzahl das bessere Team und haben das Spiel bestimmt. Kurz nach dem Ausschluss gelingt Volkan Akyildiz der dritte Treffer zum 3:1, vier Minuten später stellt Aygün Topcu den Endstand von 4:1 her.“

Ludesch im Finish gegen Bizau mit zwei Mann in Unterzahl

Christian Köll, Trainer Kaufmann Bausysteme FC Bizau: „In der 25. Minute konnten wir durch einen Strafstoß von Uelder Barbosa Mendes in Führung gehen. In Summe haben wir das Spiel schon dominiert, aber Ludesch hat gut dagegen gehalten. Bei einem 1:0 ist die Partie immer eng, selbst wenn man das Spiel beherrscht. Ludesch hatte auch eine sehr konkrete Möglichkeit zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Mit der 1:0 Führung ging es aber dann in die letzte Viertelstunde der Partie. Zunächst eine gelb-rote Karte für die Heimelf wegen Foul, kurz darauf eine glatt rote Karte wegen Beleidigung. Uns ist dann mit zwei Mann mehr in der Nachspielzeit das 2:0 durch Murat Bekar gelungen.“