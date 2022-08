Austria Lustenau Amateure: Ausgleichstreffer in letzter Sekunde!

Details Sonntag, 14. August 2022 14:53

Das Spiel vom Samstag zwischen FC Nenzing und Austria Lustenau Amat. endete mit einem 3:3-Remis.

Haris Mehmedagic brachte Nenzing in der 18. Minute in Front. In der 37. Minute erzielte A. Lustenau Amat. den Ausgleich. Kurz vor der Pause traf Esref Demircan für FC Nenzing (40.). Um den entscheidenden Deut besser waren zur Pause die Gastgeber, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging.



Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Demircan bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (60.). Lustenau A. traf etwas später zum 2:3 (73.). Nenzing schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Austria Lustenau Amat. gelang in der Nachspielzeit (92.) der Ausgleichstreffer. Letztlich gingen FC Nenzing und A. Lustenau Amat. mit jeweils einem Punkt auseinander.

Vorarlbergliga: FC Nenzing – Austria Lustenau Amat, 3:3 (2:1)

92 Jan Stefanon 3:3

73 Jan Stefanon 3:2

60 Esref Demircan 3:1

40 Esref Demircan 2:1

37 Jan Stefanon 1:1

18 Haris Mehmedagic 1:0