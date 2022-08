Hörbranz erobert nach Sieg im Spitzenspiel gegen Hard Tabellenspitze – 1:1 zwischen Alberschwende und FC Lustenau

Details Montag, 15. August 2022 17:01

In der vierten Runde der Vorarlbergliga kam es zum absoluten Spitzenspiel zwischen Eco-Park FC Hörbranz und dem FC Hard – wenn man den Tabellenstand nach drei Runden als oberstes Kriterium heranzieht. Hörbranz setzt sich mit 2:0 durch und ist damit die letzte Mannschaft ohne Punkteverlust. Der FC Sohm Alberschwende und der FC Lustenau trennen sich 1:1 – damit haben beide Mannschaften etwas an Boden verloren, halten sich aber weiterhin in der grünen Aufstiegszone, die ja sieben Mannschaften umfasst.

Alberschwende und FC Lustenau teilen Punkte

Philipp Hagspiel, Trainer FC Lustenau: „Beide Mannschaften in der ersten Halbzeit sehr diszipliniert im Verteidigen. Alberschwende mit leichten Vorteilen. Mit schwindenden Kräften durch Hitze und das intensive Spiel wurden in der zweiten Halbzeit die Räume größer. Tor für uns über unsere linke Seite in der 56. Minute. Moritz Beck tankt sich durch und bedient Simon Grabherr, der zum 0:1 einköpft. Gleich darauf zwei Großchancen, welche wir leider nicht nutzen konnten. Ein schweres Foul an Simon Grabherr hätte durchaus mit der Roten Karte bestraft werden können. Einer der zahlreichen langen Bälle wurde schlecht verteidigt. Noah Küng kommt zu spät. Elfmeter. Ausgleich zum 1:1 durch Julian Maldoner. Die Bemühungen beider Teams, das Spiel zu entscheiden, brachte keinen Sieger. Hätten wir die Führung nach dem ersten Treffer ausbauen können, wäre es wohl entschieden gewesen! Insgesamt ein gerechtes Unentschieden."

Beste Spieler FC Lustenau: Markus König (Innenverteidigung), Tobias Bischof – (Innenverteidigung), Simon Grabherr (Sturm)

Hörbranz zieht Hard die weiße Weste aus

Martin Sinz, sportlicher Leiter Eco-Park FC Hörbranz: „Wir fanden von Beginn an besser ins Spiel und konnten auch gleich die erste Gelegenheit zur Führung nutzen. Unglücklich für die Gäste, da nach einem Freistoß ein Verteidiger den Ball ins eigene Tor verlängerte. Hard hatte sodann zwei gute Gelegenheiten, nach diesen spielte nur mehr die Heimmannschaft und belohnte sich nach einem Eckball mit Treffer Nummer zwei – Torschütze Sercan Altuntas. In weitere Folge hatte Hörbranz noch zwei Hochkaräter, der Torwart der Gäste parierte ausgezeichnet.

Nach der Pause versuchten die Harder noch einmal Druck aufzubauen. Gute fünfzehn Minuten nach der Pause dominierten die Harder das Spielgeschehen, die Chancen allesamt aber aufseiten der Hörbranzer. Jonas Tratter scheiterte alleinstehend am Torwart, Tobias Heidegger detto und Sebastian Filler in der Schlussminute ebenfalls. Ein verdienter Heimsieg im Spitzenspiel, der ohne die Leistung des Gegners zu schmälern, auch höher ausfallen hätte können!“