SV Ludesch verlangt FC Alberschwende alles ab

Details Montag, 22. August 2022 09:49

Im Spiel von SV Ludesch gegen FC Alberschwende gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Überraschung blieb aus, sodass Ludesch eine Niederlage kassierte.

Alen Mahmutovic brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Julian Maldoner schockte SV frigo Ludesch und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Alberschwende (25./43.). Zur Pause wusste FC Sohm Alberschwende eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 2:2 von SV Ludesch bejubelte Peter Vinzenz (69.). FC Alberschwende traf etwas später zum 3:2 (79.). Am Ende punktete Alberschwende dreifach bei Ludesch.

SV frigo Ludesch bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Das Heimteam wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Sohm Alberschwende in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. FC Alberschwende bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Alberschwende drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

SV Ludesch kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet FC Sohm Alberschwende derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Am nächsten Dienstag reist Ludesch zu FC Lustenau 1907, zeitgleich empfängt FC Alberschwende Austria Lustenau Amat.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – FC Sohm Alberschwende, 2:3 (1:2)

79 Ayguen Topcu 2:3

69 Peter Vinzenz 2:2

43 Julian Maldoner 1:2

25 Julian Maldoner 1:1

14 Alen Mahmutovic 1:0