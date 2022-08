FC Hörbranz bastelt weiter am Traumstart!

Details Montag, 22. August 2022 09:52

FC Hörbranz drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen FC Hittisau. Die Überraschung blieb aus: Gegen Hörbranz kassierte Hittisau eine deutliche Niederlage.

Thiago De Lima Silva brachte KFZ Hagspiel FC Hittisau in der 16. Minute in Front. Zur Pause reklamierten die Gastgeber eine knappe Führung für sich. Philipp Glanzer trug sich in der 47. Spielminute in die Torschützenliste ein. Jonas Tratter beförderte das Leder zum 2:1 von ECO-PARK FC Hörbranz in die Maschen (61.). In der 70. Minute brachte Manuel Sandrisser den Ball im Netz von FC Hittisau unter. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Am Schluss gewann Hörbranz gegen Hittisau.

KFZ Hagspiel FC Hittisau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von FC Hittisau liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 15 Gegentreffer fing. Hittisau musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da KFZ Hagspiel FC Hittisau insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. FC Hittisau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

ECO-PARK FC Hörbranz belegt mit der maximalen Ausbeute von 15 Zählern momentan den ersten Platz der Tabelle. Die Verteidigung von FC Hörbranz wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst viermal bezwungen. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, Hörbranz zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat ECO-PARK FC Hörbranz alle für sich entschieden.

Am kommenden Dienstag trifft Hittisau auf Peter Dach FC Koblach, FC Hörbranz spielt am selben Tag gegen SPG CHT Brederis/Meiningen.

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – ECO-PARK FC Hörbranz, 1:4 (1:0)

92 Lukas Gruenwald 1:4

70 Manuel Sandrisser 1:3

61 Jonas Tratter 1:2

47 Philipp Glanzer 1:1

16 Thiago De Lima Silva 1:0