VfB Bezau macht einen Satz nach vorne!

Montag, 22. August 2022

VfB Bezau kam gegen FC Nenzing zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Wälderhaus VfB Bezau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Mit einem schnellen Doppelpack (21./25.) zum 2:0 schockte Jose Lucas Santos Barbosa de Lima Nenzing. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.



Bruno Rafael Lovisaro schraubte das Ergebnis in der 56. Minute mit dem 3:0 für Wälderhaus VfB Bezau in die Höhe. Semih Yasar schoss die Kugel zum 1:3 für FC Nenzing über die Linie (60.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Adriel Lima De Deus Santos, als er das 4:1 für VfB Bezau besorgte (64.). Letztlich fuhr der Gast einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nenzing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit erst sieben erzielten Toren hat der Gastgeber im Angriff Nachholbedarf. Fünf Spiele und noch kein Sieg: FC Nenzing wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei Wälderhaus VfB Bezau präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). In dieser Saison sammelte Wälderhaus VfB Bezau bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

VfB Bezau setzte sich mit diesem Sieg von Nenzing ab und nimmt nun mit sechs Punkten den zehnten Rang ein, während FC Nenzing weiterhin zwei Zähler auf dem Konto hat und den 15. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Mittwoch trifft Nenzing auf poolfolio SC Fussach (18:00 Uhr), Wälderhaus VfB Bezau reist zu SV Typico Lochau (18:30 Uhr).

Vorarlbergliga: FC Nenzing – Wälderhaus VfB Bezau, 1:4 (0:2)

64 Adriel Lima De Deus Santos 1:4

60 Semih Yasar 1:3

56 Bruno Rafael Lovisaro 0:3

25 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima 0:2

21 Jose Lucas Santos Barbosa de Lima 0:1