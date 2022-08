Alberschwende erobert mit Sieg in Ludesch Tabellenplatz zwei

Details Montag, 22. August 2022 13:44

Nur fünf Spiele der fünften Runde der Vorarlbergliga konnten programmgemäß stattfinden, drei Partien fielen buchstäblich ins Wasser. Leader Hörbranz holt sich mit einem 4:1 in Hittisau den nächsten Dreier. Etwas glücklich waren die drei Punkte des FC Sohm Alberschwende beim SV frigo Ludesch. Die drei abgesagten Partien wurden bereits neu angesetzt. Hard gegen Koblach wird am 30.8.22 nachgetragen, Brederis/Meiningen vs. FC Lustenau und Austria Lustenau Amateure gegen Lochau werden am 31.8.22 angepfiffen.

Punkt wäre verdient gewesen

Lorimer Miscu, Trainer SV frigo Ludesch: „Prinzipiell war es ein ausgeglichenes Spiel, wir sind zu guten Möglichkeiten gekommen. In der 14. Minute ist uns durch Alen Mahmutovic der Führungstreffer gelungen. Nach dem 1:2 zur Pause, konnten wir durch Peter Vinzenz in der 69. Minute noch einmal ausgleichen. Wir hätten uns aber sicherlich einen Punkt verdient. Bei uns sind immer mindestens vier wichtige Spieler in der Startphase der Meisterschaft wegen Urlaub und ähnlichen Dingen nicht verfügbar, da trifft uns die Auslosung doppelt hart. Gerade in den ersten Runde treffen wir auf extrem schwere Gegner.“

Schmeichelhafter Sieg

Rene Fink, Trainer FC Sohm Alberschwende: „Ausgeglichene erste Halbzeit. Mit unserem ersten Angriff geht Ludesch in Führung. Es war aber ein Spiel mit schwachem Niveau. Alberschwende konnte dann noch durch einen Doppelpack von Julian Maldoner das Spiel vor der Pause drehen. Gleicher Spielverlauf in Halbzeit zwei. Ein Tor von Alberschwende wurde aberkannt. Dann Ludesch mit dem 2:2. Ludesch drückte dann etwas, kam aber nicht zu klaren Torchancen. Aygün Topcu gelang dann das 3:2 für Alberschwende - durch einen abgefälschten Weitschuss. Leider konnten wir am heutigen Tag nicht unser Potential abrufen. Am Ende des Tages ein etwas schmeichelhafter Sieg.“

Bester Spieler FC Sohm Alberschwende: Julian Maldoner