Leader Hörbranz holt Dreier in Hittisau und gegen Brederis/Meiningen

Details Donnerstag, 25. August 2022 00:34

Englische Woche in der Vorarlbergliga und der Eco-Park FC Hörbranz hat die Tabellenführung erfolgreich verteidigt. Drei Punkte gegen beim KFZ Hagspiel FC Hittisau und drei Punkte gegen die SPG CHT Brederis/Meiningen halten den Vorsprung gegen Alberschwende konstant bei vier Zählern. Alberschwende hat nämlich ebenfalls zwei Siege eingefahren. Am letzten Wochenende ein 3:2 in Ludesch und am Dienstag, dem 23.8.2022, ein 3:1 Heimerfolg gegen die Austria Lustenau Amateure. Weitere vier Punkte hinter Alberschwende die Mannschaften von Hard, Höchst und Andelsbuch, wobei Hard ein Spiel weniger ausgetragen hat. So geht es in die siebente Runde, die am 27. und 28.8.22 gespielt wird. Der Schlager wird am 27.8. um 16:30 Uhr angepfiffen – Hard empfängt die Kicker aus Andelsbuch.

Die Jungs haben einen guten Job gemacht!

Martin Sinz, sportlicher Leiter Eco-Park FC Hörbranz: „Hittisau konnte in der 16. Minute durch Thiago De Lima Silva mit 1:0 in Führung gehen. Unser Goalie Christian Mendes lieferte eine sensationelle Parade, die das zwischenzeitliche 2:0 von Hittisau verhinderte. Mit 1:0 für Hittisau ging es in die Pause.

Nach einer schön heraus gespielten Aktion konnte ein Verteidiger der Heimelf in der 47. Minute in letzter Sekunde klären, den folgenden Eckball netzte Philipp Glanzer am langen Posten ein. Unsere Führung zum 2:1 war eine starke Einzelaktion von Jonas Tratter, er zwingt den Sechser von Hittisau, der als letzter Mann in Richtung eigenes Tor dribbelt, in den Zweikampf, gewinnt diesen und vollendet. Das 3:1 in der 70. Minute war ein Abstauber durch Manuel Sandrisser. Der frisch eingewechselte Lukas Grünwald setzt sich nach hohem Abschlag gegen drei Verteidiger durch und schließt mit der ersten Ballberührung zum Endstand von 4:1 in der Nachspielzeit ab.

Die Jungs haben auch in Hittisau wieder einen guten Job gemacht, nur in den ersten zwanzig Minuten war es eine offene Partie, der Rückstand nach einem Standard war nur ein kurzer Dämpfer. Wir haben unser Spiel durchgezogen und wurden dafür in Halbzeit zwei belohnt. Auch in dieser Höhe ein verdienter Auswärtssieg!“

Beste Spieler Eco-Park FC Hörbranz: Jonas Tratter (rechter Flügel), Philipp Glanzer (zentrales Mittelfeld)