SC Fussach holt sich Packung ab

Details Sonntag, 28. August 2022 00:39

SV Lochau fertigte SC Fussach am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Lochau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Fussach einen klaren Erfolg.

Poolfolio SC Fussach geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Fabio Feldkircher das schnelle 1:0 für SV Typico Lochau erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Danilo Gil Machado De Oliveira den Vorsprung von SV Lochau. Mario Moosmann war es, der in der 18. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gasts unterbrachte. In der 27. Minute schoss Lochau das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. SV Typico Lochau baute die Führung aus, indem Marcel Ladinek zwei Treffer nachlegte (48./68.). Lochau schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 6:1 in die Höhe. SV Typico Lochau überrannte SC Fussach förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Fussach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der Gastgeber musste schon 18 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die bisherige Saisonbilanz von poolfolio SC Fussach bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Lochau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. An Lochau gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst fünfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Vorarlbergliga. SV Typico Lochau bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SV Lochau drei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

Mit insgesamt zwölf Zählern befindet sich Lochau voll in der Spur. Die Formkurve von SC Fussach dagegen zeigt nach unten.

Vorarlbergliga: poolfolio SC Fussach – SV Typico Lochau, 1:6 (1:3)

76 Kisanthan Nagarasa 1:6

68 Marcel Ladinek 1:5

48 Marcel Ladinek 1:4

27 Nicolai Boesch 1:3

18 Mario Moosmann 1:2

12 Danilo Gil Machado De Oliveira 0:2

6 Fabio Feldkircher 0:1