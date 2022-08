FC Hittisau kommt nicht aus dem Keller

Details Sonntag, 28. August 2022 09:03

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Kaufmann Bausysteme FC Bizau mit 3:2 gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau für sich entschied. FC Bizau wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Ricardo Souza Oliveira machte in der 29. Minute das 1:0 von FC Hittisau perfekt. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Ljupko Vrljic den Ausgleich (34.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass Bizau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Uelder Barbosa Mendes, der in der 83. Minute zur Stelle war. Das 3:1 für die Gäste stellte Vrljic sicher. In der 88. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Mit dem 2:3 gelang Oliveira ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (93.). Am Schluss siegte Kaufmann Bausysteme FC Bizau gegen Hittisau.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als KFZ Hagspiel FC Hittisau. Man kassierte bereits 20 Tore gegen sich. Mit nur vier Zählern auf der Habenseite ziert das Heimteam das Tabellenende der Vorarlbergliga. FC Hittisau musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Hittisau insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach der Niederlage gegen FC Bizau bleibt KFZ Hagspiel FC Hittisau weiterhin glücklos.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Bizau im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Kaufmann Bausysteme FC Bizau bei. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC Bizau noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Am kommenden Samstag trifft FC Hittisau auf FC O&S Bau Andelsbuch, Bizau spielt tags zuvor gegen ECO-PARK FC Hörbranz.

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 2:3 (1:1)

93 Ricardo Souza Oliveira 2:3

88 Ljupko Vrljic 1:3

83 Uelder Barbosa Mendes 1:2

34 Ljupko Vrljic 1:1

29 Ricardo Souza Oliveira 1:0