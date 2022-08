FC Andelsbuch verliert Spitzenspiel bei Hard

Details Sonntag, 28. August 2022 15:11

Hard gewann das Samstagsspiel gegen FC O&S Bau Andelsbuch mit 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Hard wurde der Favoritenrolle gerecht.

Für das erste Tor sorgte Samir Luiz Sganzerla. In der 39. Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Hard, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 56. Minute erhöhte Elvis Alibabic auf 2:0 für FC Hard. Stephan Kleber verkürzte für FC Andelsbuch später in der 64. Minute auf 1:2. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Alibabic, der das 3:1 aus Sicht von Hard perfekt machte (89.). Zum Schluss feierte FC Hard einen dreifachen Punktgewinn gegen FC O&S Bau Andelsbuch.

27 Tore – mehr Treffer als Hard erzielte kein anderes Team der Vorarlbergliga. Die Saisonbilanz von FC Hard sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und einem Unentschieden büßte Hard lediglich eine Niederlage ein.

Bei FC Andelsbuch präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC O&S Bau Andelsbuch noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

FC Hard setzte sich mit diesem Sieg von FC Andelsbuch ab und belegt nun mit 16 Punkten den zweiten Rang, während FC O&S Bau Andelsbuch weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Verdienter Sieg des FC Hard! Halbzeit 1:0. Hard hatte das Spiel eigentlich immer im Griff, beim Anschlusstreffer zum 2:1 wurde es nochmals spannend und Andelsbuch sah die Chance auf den Ausgleich, aber Elvis Alibabic machte mit dem zweiten Treffer zum 3:1 alles klar! Wichtiger Sieg für den FC, die Marschrichtung stimmt und wir konnten im vorderen Drittel aufschließen!“

Vorarlbergliga: FC Hard – FC O&S Bau Andelsbuch, 3:1 (1:0)

89 Elvis Alibabic 3:1

64 Stephan Kleber 2:1

56 Elvis Alibabic 2:0

39 Samir Luiz Sganzerla 1:0