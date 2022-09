Austria Lustenau Amateure siegen in Ludesch und Brederis/Meiningen in Koblach

Details Montag, 05. September 2022 20:25

In der achten Runde der Vorarlbergliga setzt es für Leader Hörbranz mit einer 1:5-Niederlage in Bizau den ersten großen Dämpfer – nach sieben Siegen in Folge. Lochau kommt mit einem 3:1 gegen Höchst Hörbranz bis auf drei Punkte näher. Ebenso Alberschwende mit einem 2:1 Erfolg gegen Fussach. Die SC Austria Lustenau Amateure siegen in Ludesch mit 2:1 und damit ist die Aufstiegszone nur mehr zwei Punkte entfernt. Die SPG CHT Brederis/Meiningen kann sich mit einem 2:1 Erfolg in Koblach vom Tabellenende etwas absetzen.

Lorimer Miscu und Mohammed Gerdi analysieren Ludesch gegen Austria Lustenau Amateure

Lorimer Miscu, Trauner SV frigo Ludesch: „Wir waren von Beginn an nicht gut im Spiel. Zu wenig aggressiv, wir sind nicht hart genug in die Zweikämpfe reingegangen. Wir haben nach Ballgewinn diesen leider zu schnell verloren, so sind die beiden Gegentore in der 16. und 18. Minute durch Laurin Hagen und Nazmi Bajrami entstanden. Deckung zu wenig eng und man bekommt zwei Tore in drei Minuten.

In der zweiten Halbzeit waren wir - meiner Meinung nach - besser im Spiel. Mit vielen Torchancen haben wir aber vor dem Tor nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Wir werfen alles nach vorne und schaffen in der 76. Minute den Treffer zum 1:2 durch Mustafa Djabri. Wir haben bis zum Ende gekämpft, den Ausgleich aber nicht mehr geschafft.

Aufgrund der katastrophalen ersten Halbzeit von uns hat der Gegner meiner Meinung nach verdient gewonnen und möchte der jungen Mannschaft ganz herzlich zum Sieg gratulieren!“

Mohammed Gerdi, Trainer SC Austria Lustenau Amateure: „Wir waren von Beginn an die bestimmende Mannschaft. Wir hätten zur Halbzeit 6:0 oder 7:0 führen müssen. Wir haben einige Top-Chancen liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns voll auf Konter eingestellt und haben super gespielt, leider fehlte vor dem Tor die Effizienz! Am Schluss machten wir uns das Leben selber schwer. Wir sind eine junge Truppe und haben Potenzial nach oben weiter zu arbeiten. Bin stolz auf meine junge Mannschaft!“

Brederis/Meiningen mit 2:1 Erfolg in Koblach

Enes Cavkic, Trainer SPG CHT Brederis/Meiningen: „Verdienter Sieg gestern in Koblach. In der ersten Halbzeit war ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für meine Mannschaft. In Halbzeit zwei war Meiningen die ersten zwanzig Minuten sehr präsent und machte zwei Tore durch den sehr gut aufspielenden Elion Kelmendi. Koblach drückte in den letzten zwanzig Minuten und kam durch Dursan Karatay auf 1:2 heran. Wir vernebelten aber ein paar hundertprozentige Torchancen!“

Beste Spieler SPG CHT Brederis/Meiningen: Mittelfeldspieler Pascal Tapfer und Stürmer Elion Kelemendi