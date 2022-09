Frühes Tor von Tobias Heidegger reicht FC Hörbranz zum Sieg gegen Andelsbuch

Details Montag, 12. September 2022 18:22

FC Hörbranz trug gegen FC Andelsbuch einen knappen 1:0-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus, sodass FC O&S Bau Andelsbuch eine Niederlage kassierte.

Hörbranz ging durch Tobias Heidegger in der 19. Minute in Führung. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

ECO-PARK FC Hörbranz führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Offensiv sticht die Heimmannschaft in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich Hörbranz bisher geschlagen. Die letzten Resultate von ECO-PARK FC Hörbranz konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Mit 13 gesammelten Zählern hat FC Andelsbuch den siebten Platz im Klassement inne. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei FC O&S Bau Andelsbuch noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Martin Sinz, sportlicher Leiter Eco-Park FC Hörbranz: „Verdienter Heimsieg gegen Andelsbuch. Überragender Spieler auf dem Feld war Tobias Heidegger. Er war auch der Torschütze mit einem schönen Weitschuss ins Kreuzeck. Marke Tor des Monats oder besser des Jahres. Andelsbuch hatte über das ganze Spiel keine klare Tormöglichkeit. Wir haben es in der ersten Halbzeit vernachlässigt nachzulegen.“

FC Hörbranz tritt am kommenden Sonntag bei FC Nenzing an, FC Andelsbuch empfängt am selben Tag Peter Dach FC Koblach.

Vorarlbergliga: ECO-PARK FC Hörbranz – FC O&S Bau Andelsbuch, 1:0 (1:0)

19 Tobias Heidegger 1:0