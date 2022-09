SV Lochau gewinnt Spitzenspiel bei Hard

Details Montag, 12. September 2022 18:29

Gegen SV Lochau holte sich Hard eine 1:3-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Typico Lochau heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

In der 34. Minute traf FC Hard zum ersten Mal ins Schwarze. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. In der 75. Minute brachte Marcel Ladinek den Ball im Netz von Hard unter. Stefan Maccani machte in der 79. Minute das 2:1 von Lochau perfekt. Die Gäste bauten die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (92.). Am Schluss gewann SV Typico Lochau gegen FC Hard.

In der Tabelle liegt Hard nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Mit beeindruckenden 30 Treffern stellt FC Hard den besten Angriff der Vorarlbergliga, allerdings fand SV Lochau diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Fünf Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Hard bei. In den letzten fünf Begegnungen holte FC Hard insgesamt nur sieben Zähler.

Nach dem klaren Erfolg über Hard festigt Lochau den zweiten Tabellenplatz. Prunkstück von SV Typico Lochau ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sieben Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. SV Lochau ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und drei Unentschieden zu Buche. Mit sechs Siegen in Folge ist Lochau so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Rifat Sen, Trainer SV typico Lochau: „Das Topspiel der Woche – die stärkste Offensive gegen die stärkste Defensive. Vor dem Spiel habe ich der Mannschaft gesagt wir sind besser. Zehn Minuten konnten wir das Spiel dominant gestalten, dann haben wir leider aufgehört Fußball zu spielen. Der Rest der ersten Hälfte ausgeglichen. In Hälfte zwei haben wir dann aber gezeigt, wie dominant wir auftreten können. Eine einzige Chance für die Heimelf in der 90. Minute. Tempofußball – ein absolut verdienter Erfolg für meine Mannschaft. Der erste Treffer nach einem Freistoß von der Seite, der zweite Treffer ein starker Ball hinter die Abwehr. Treffer Nummer drei eine kleine Finte – statt Stanglpass direkt abgeschlossen.“

Am nächsten Samstag reist FC Hard zu FC Sohm Alberschwende, zeitgleich empfängt SV Typico Lochau KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Vorarlbergliga: FC Hard – SV Typico Lochau, 1:3 (1:0)

92 Nicolai Boesch 1:3

79 Stefan Maccani 1:2

75 Marcel Ladinek 1:1

34 Benedikt Boehler 1:0