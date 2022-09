FC Hittisau kommt nicht aus dem Keller - Heimniederlage gegen Nenzing

Details Montag, 12. September 2022 18:31

Am Samstag verbuchte FC Nenzing einen 3:1-Erfolg gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau. Nenzing war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Eric Weixlbaumer stellte die Weichen für den Gast auf Sieg, als er in Minute 30 mit dem 1:0 zur Stelle war. Ein Tor mehr für FC Nenzing machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Leonardo Silva de Abreu Lima witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für FC Hittisau ein (56.). Ali Keskin brachte Nenzing nach 57 Minuten die 2:1-Führung. FC Nenzing baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Josip Markotic in der 95. Minute traf. Am Ende verbuchte Nenzing gegen Hittisau die maximale Punkteausbeute.

28 Tore kassierte KFZ Hagspiel FC Hittisau bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Vorarlbergliga. Derzeit belegt der Gastgeber den ersten Abstiegsplatz. Die Offensive von FC Hittisau zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Hittisau musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da KFZ Hagspiel FC Hittisau insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei FC Hittisau der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Nenzing im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Nenzing bei. Mit vier Siegen in Folge ist FC Nenzing so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Hittisau tritt am Samstag, den 17.09.2022, um 17:00 Uhr, bei SV Lochau an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Nenzing ECO-PARK FC Hörbranz.

Vorarlbergliga: KFZ Hagspiel FC Hittisau – FC Nenzing, 1:3 (0:1)

95 Josip Markotic 1:3

57 Ali Keskin 1:2

56 Leonardo Silva de Abreu Lima 1:1

30 Eric Weixlbaumer 0:1