FC Lustenau kommt mit Sieg gegen Hittisau den Top-7 näher

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 11:13

In der Vorarlbergliga bleibt es auch nach der zwölften Runde extrem spannend. Sowohl an der Tabellenspitze als auch im Kampf um einen Platz in den Top-7. Der FC Lustenau ist den Top-7 nach einem 2:0-Erfolg gegen den KFZ Hagspiel FC Hittisau bis auf einen Punkt näher gekommen.

Hittisau defensiv ausgerichtet

Philipp Hagspiel, Trainer FC Lustenau: „Tief stehende Gäste machten aus der Partie ein Geduldsspiel für die Heimelf. Einige Einschussmöglichkeiten wurden in der ersten Halbzeit nicht genutzt, so ging es mit einem 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit wurde der Druck immer größer, und am Ende konnten die Jungs aus der Holzstraße die Partie für sich entscheiden. In der 84. Minute traf Simon Lukas Grabher und in der 90. Minute Hüseyin Zengin. Drei U18 Spieler feierten ihr Debüt in der blau-weißen KM und waren allesamt an der Entstehung an beiden Toren beteiligt. Einmal mehr war die tolle Nachwuchsarbeit beim ältesten Klub Vorarlbergs zielführend!“

Beste Spieler FC Lustenau: Alin Mutu (Innenverteidigung), Samuel Ruault (Sturm)

Lochau auch in Runde zwölf souverän

Leader Lochau lässt gegen den FC Koblach zu Hause nichts anbrennen und gewinnt mit 6:1. Alberschwende erobert mit einem 4:1 gegen Hörbranz Platz zwei und verdrängt damit im Spitzenduell den direkten Gegner auf Platz drei. Andelsbuch hält Platz vier mit einem 8:1 gegen Brederis/Meiningen. Einen Platz nach oben geht es für Nenzing – Platz fünf nach einem 3:1 Erfolg gegen Bizau. Auch Hard verbessert sich um einen Platz auf Position sechs – 2:1 Erfolg in Ludesch.