Nach 0:1: FC Andelsbuch überrollt SPG Brederis/Meiningen

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 11:15

FC Andelsbuch kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:1-Erfolg davon. Die Überraschung blieb aus: Gegen FC O&S Bau Andelsbuch kassierte SPG Brederis/Meiningen eine deutliche Niederlage.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Brederis/Meiningen bereits in Front. Elion Kelmendi markierte in der dritten Minute die Führung. FC Andelsbuch gelang mithilfe von SPG CHT Brederis/Meiningen der Ausgleich, als Igor Jovicic das Leder in das eigene Tor lenkte (7.). Rene Simon erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte FC O&S Bau Andelsbuch durch einen Selbsttreffer das 2:1 (30.). Marcelo Theisen schoss die Kugel zum 3:1 für den Gastgeber über die Linie (36.). Mit der Führung für FC Andelsbuch ging es in die Halbzeitpause. Theisen gelang ein Doppelpack (50./59.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Für SPG Brederis/Meiningen war es ein Tag zum Vergessen. Gabriel Drissner (77.), Yanick Kleber (86.) und Reinaldo Ribeiro (89.) machten das Unheil perfekt. Am Ende kam FC O&S Bau Andelsbuch gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Mit dem souveränen Sieg gegen Brederis/Meiningen festigte FC Andelsbuch die vierte Tabellenposition. Mit beeindruckenden 39 Treffern stellt FC O&S Bau Andelsbuch den besten Angriff der Vorarlbergliga. FC Andelsbuch knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte FC O&S Bau Andelsbuch sieben Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. FC Andelsbuch befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

SPG CHT Brederis/Meiningen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SPG Brederis/Meiningen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 36 Gegentreffer fing. Nun musste sich Brederis/Meiningen schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am kommenden Sonntag trifft FC O&S Bau Andelsbuch auf FC Nenzing, SPG CHT Brederis/Meiningen spielt tags zuvor gegen poolfolio SC Fussach.

Vorarlbergliga: FC O&S Bau Andelsbuch – SPG CHT Brederis/Meiningen, 8:1 (3:1)

89 Reinaldo Ribeiro 8:1

86 Yanick Kleber 7:1

77 Gabriel Drissner 6:1

59 Marcelo Theisen 5:1

50 Marcelo Theisen 4:1

36 Marcelo Theisen 3:1

30 Eigentor durch Rene Simon 2:1

7 Eigentor durch Igor Jovicic 1:1

3 Elion Kelmendi 0:1