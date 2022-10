Lochau auch gegen Koblach souverän

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 11:16

SV Lochau zog FC Koblach das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. An der Favoritenstellung ließ Lochau keine Zweifel aufkommen und trug gegen Koblach einen Sieg davon.

Fabio Feldkircher brachte SV Typico Lochau in der zwölften Minute in Front. In der 21. Minute erhöhte Stefan Maccani auf 2:0 für die Heimmannschaft. Bevor es in die Pause ging, hatte Peter Dach FC Koblach noch das 1:2 parat (45.). Mit einem Tor Vorsprung für SV Lochau ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Das 3:1 ließ den Spitzenreiter zum dritten Mal im Match jubeln (52.). Mit dem 4:1 von Rene Nesensohn für Lochau war das Spiel eigentlich schon entschieden (60.). SV Lochau schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 6:1 in die Höhe. Letztlich kam Lochau gegen FC Koblach zu einem verdienten 6:1-Sieg.

Wer SV Typico Lochau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst neun Gegentreffer kassierte SV Lochau. Lochau ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile acht Siege und vier Unentschieden zu Buche.

Koblach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Im Angriff weist Peter Dach FC Koblach deutliche Schwächen auf, was die nur 17 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Koblach alles andere als positiv.

Koblach kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet SV Typico Lochau derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

SV Lochau tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei Kaufmann Bausysteme FC Bizau an. Zwei Tage später empfängt Peter Dach FC Koblach FC Sohm Alberschwende.

Vorarlbergliga: SV Typico Lochau – Peter Dach FC Koblach, 6:1 (2:1)

68 Nicolai Boesch 6:1

62 Nicolai Boesch 5:1

60 Rene Nesensohn 4:1

52 Nicolai Boesch 3:1

45 Berkant Oezmen 2:1

21 Stefan Maccani 2:0

12 Fabio Feldkircher 1:0