SV Lochau bleibt mit Sieg in Bizau auf Aufstiegskurs!

Details Samstag, 08. Oktober 2022 01:12

SV Lochau erreichte einen 4:2-Erfolg bei FC Bizau. Lochau hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Uelder Barbosa Mendes brachte die Gäste in der 25. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für Bizau ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. SV Typico Lochau brachte das Netz in Minute 55 für den Ausgleich zum Zappeln. Der Tabellenprimus stellte mit dem 2:1 in der 57. Minute die Weichen auf Sieg. In der 72. Minute war Mendes mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Marcel Ladinek einen Treffer für SV Lochau im Ärmel hatte (82.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Alexander Rundstuck, der das 4:2 aus Sicht von Lochau perfekt machte (88.). Schließlich sprang für SV Typico Lochau gegen Kaufmann Bausysteme FC Bizau ein Dreier heraus.

Rifat Sen, Trainer SV typico Lochau: „In der ersten Halbzeit war Bizau das stärkere Team. Wir sind das falsch angegangen. Am kleinen Platz kann man nicht Kurzpässe spielen, da haben wir uns einfach ungeschickt angestellt. Erst in Hälfte zwei haben das gecheckt und dann lief es wesentlich besser. Ein klarer Erfolg für meine Mannschaft mit einer grandiosen Leistung. Bitter, dass sich ein Spieler meiner Mannschaft schwer verletzt hat!“

Bei FC Bizau präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Das Heimteam nimmt mit 19 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Bizau verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Kaufmann Bausysteme FC Bizau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SV Lochau präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 37 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Lochau. SV Typico Lochau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, vier Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief SV Lochau konsequent Leistung ab und holte 13 Punkte.

Am nächsten Samstag reist FC Bizau zu FC Sohm Alberschwende, zeitgleich empfängt Lochau FC O&S Bau Andelsbuch.

Vorarlbergliga: Kaufmann Bausysteme FC Bizau – SV Typico Lochau, 2:4 (1:0)

88 Alexander Rundstuck 2:4

82 Marcel Ladinek 2:3

72 Uelder Barbosa Mendes 2:2

57 Nicolai Boesch 1:2

55 Nicolai Boesch 1:1

25 Uelder Barbosa Mendes 1:0