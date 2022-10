Doppelschlag von Angelo Bacic für die Lustenau Amateure trifft Hard hart

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:42

Mit 1:2 verlor FC Hard am vergangenen Samstag zu Hause gegen Austria Lustenau Amat. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Elvis Alibabic nutzte die Chance für Hard und beförderte in der zwölften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Angelo Bacic schockte FC Hard und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für A. Lustenau Amat. (64./76.). Schließlich sprang für Lustenau A. gegen Hard ein Dreier heraus.

Murad Gerdi, Trainer SC Austria Lustenau Amateure: "Es war von Anfang an ein gutes Spiel. Wir hatten mehr Ballbesitz und mehrere Chancen. Leider waren vor dem Tor zu wenig laltschnäuzig. Hard hatte eine Chance und hat die sofort geknipst! Danach zwei bis drei gute Chancen zusätzlich. Anfangs der zweiten Hälfte hatten wir Glück, dass Gegner fünf Meter vor dem Tor nicht getroffen hat. Im Rest der Partei haben wir uns die Tore erarbeitet! Wir waren läuferisch und spielerisch das bessere Team. Unsere Chancenauswertung muss verbessert werden. Gratulation an meine junge Truppe, wir haben noch viel Arbeit vor uns!“

Trotz der Schlappe behält FC Hard den sechsten Tabellenplatz bei. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Hard. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Austria Lustenau Amat. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Gast im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Die letzten Resultate von A. Lustenau Amat. konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft FC Hard auf Wälderhaus VfB Bezau, Lustenau A. spielt tags zuvor gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau.

Vorarlbergliga: FC Hard – Austria Lustenau Amat, 1:2 (1:0)

76 Angelo Bacic 1:2

64 Angelo Bacic 1:1

12 Elvis Alibabic 1:0