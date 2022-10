Tor von Kohler bleibt für Bezau nur ein Ehrentreffer in Höchst

Details Montag, 10. Oktober 2022 00:44

VfB Bezau konnte FC Höchst nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Höchst erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Elton Aliji glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für das Heimteam (18./32.). Mit der Führung für blum FC Höchst 1921 ging es in die Halbzeitpause. Der dritte Streich von FC Höchst war Julian Rupp vorbehalten (56.). Manuel Kohler verkürzte für Wälderhaus VfB Bezau später in der 67. Minute auf 1:3. In der Nachspielzeit besserte Rupp seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Höchst erzielte. Schlussendlich verbuchte blum FC Höchst 1921 gegen VfB Bezau einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Höchst in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Höchst derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Wälderhaus VfB Bezau ist blum FC Höchst 1921 weiter im Aufwind.

VfB Bezau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Nun musste sich Wälderhaus VfB Bezau schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. VfB Bezau verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am nächsten Samstag reist FC Höchst zu poolfolio SC Fussach, zeitgleich empfängt Wälderhaus VfB Bezau FC Hard.

Vorarlbergliga: blum FC Höchst 1921 – Wälderhaus VfB Bezau, 4:1 (2:0)

92 Julian Rupp 4:1

67 Manuel Kohler 3:1

56 Julian Rupp 3:0

32 Elton Aliji 2:0

18 Elton Aliji 1:0