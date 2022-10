Halbes Dutzend Treffer der Austria Lustenau Amateure gegen Hittisau

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:56

A. Lustenau Amat. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Lustenau A. setzte sich standesgemäß gegen FC Hittisau durch.

Für den Führungstreffer von Austria Lustenau Amat. zeichnete Angelo Bacic verantwortlich (8.). Eray Dogan war es, der in der 31. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Hittisau unterbrachte. Mit dem 3:0 durch Nazmi Bajrami schien die Partie bereits in der 32. Minute mit A. Lustenau Amat. einen sicheren Sieger zu haben. KFZ Hagspiel FC Hittisau ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Lustenau A. Der Gastgeber baute den Vorsprung in der 60. Minute aus. Bacic schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 5:0 für A. Lustenau Amat. in die Höhe. Laurin Hagen überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:0 für Lustenau A. (71.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Austria Lustenau Amat. einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Mohammed Gerdi, Trainer SC Austria Lustenau Amateure: „Wir waren von Anfang an die tonangebende Mannschaft. Der Gegner kam kaum über die Mittellinie hinaus. Wir haben mehr für das Spiel gemacht, mehr Chancen erarbeitet und verdient in dieser Höhe gewonnen. Kann nur meiner jungen Mannschaft gratulieren für ihre Engagement, Wille und Top-Mentalität.“

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte A. Lustenau Amat. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Lustenau A. momentan auf dem Konto. Austria Lustenau Amat. erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

FC Hittisau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gäste im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 43 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Vorarlbergliga. Hittisau musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da KFZ Hagspiel FC Hittisau insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte von FC Hittisau waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Die Defensivleistung von Hittisau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen A. Lustenau Amat. offenbarte KFZ Hagspiel FC Hittisau eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am nächsten Samstag reist Lustenau A. zu ECO-PARK FC Hörbranz, zeitgleich empfängt FC Hittisau Wälderhaus VfB Bezau.

Vorarlbergliga: Austria Lustenau Amat. – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 6:0 (3:0)

71 Laurin Hagen 6:0

68 Angelo Bacic 5:0

60 Hannes Kueng 4:0

32 Nazmi Bajrami 3:0

31 Eray Dogan 2:0

8 Angelo Bacic 1:0