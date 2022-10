Mit dem Schlusspfiff: Josip Markotic ist zur Stelle und fixiert den Dreier von Nenzing gegen Lochau

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 10:58

SV Typico Lochau büßte mit der 2:3-Niederlage gegen FC Nenzing die Tabellenführung ein. Die Experten wiesen SV Lochau vor dem Match gegen Nenzing die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Beim FC Nenzing passt momentan so ziemlich alles!

Nach einem frühen Ausschluss des Lochauer Schlussmannes sowie einer verletzungsbedingten Auswechslung von Ex-Profi Nicolai Bösch kamen die Mannen von Rene Wachter immer besser ins Spiel. Jedoch blieb Lochau bei Kontern immer gefährlich. Auch der Tabellenführer aus Lochau, welcher zuvor neunzehn Spiele in Folge ungeschlagen geblieben ist, wird bezwungen. Somit baut der FC Nenzing seine Serie auf zehn Spiele ohne Niederlage weiter aus.

Tore von Keskin, Demircan und Markotic entscheiden eine hitzige Partie zu Gunsten der Walgauer: der 3:2 Treffer fiel erst in der 96. Minute per wiederholtem Foul-Elfmeter. Damit etabliert sich der FCN in den oberen Gefilden der Tabelle und trifft bereits nächstes Wochenende auf den neuen Tabellenführer und somit Herbstmeister aus Alberschwende zum Rückrunden- Start. Anpfiff ist am Samstag, dem 29. Oktober 2022 um 15:00 Uhr in Nenzing. Im Anschluss sorgt die Band Kabelbruch für Stimmung bis in die späten Abendstunden. Im letzten Hinrundenspiel errang Nenzing drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 26 Punkte auf. Sieben Siege, fünf Remis und drei Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Zehn Spiele ist es her, dass FC Nenzing zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für SV Typico Lochau 34 Zähler zu Buche. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Lochau stets gesorgt, mehr Tore als Lochau (44) markierte nämlich niemand in der Vorarlbergliga. SV Typico Lochau baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Foto: FC Nenzing

Während Nenzing am kommenden Samstag FC Sohm Alberschwende empfängt, bekommt es SV Lochau am selben Tag mit SPG CHT Brederis/Meiningen zu tun.

Vorarlbergliga: FC Nenzing – SV Typico Lochau, 3:2 (0:1)

96 Josip Markotic 3:2

74 Fabio Feldkircher 2:2

62 Esref Demircan 2:1

52 Ali Keskin 1:1

18 Marcel Ladinek 0:1