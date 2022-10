Höchst festigt mit Sieg gegen Brederis/Meiningen sechsten Tabellenplatz

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 11:22

Letztes Spiel der Hinrunde in der Vorarlbergliga. Alberschwende (2:0 in Andelsbuch) konnte die Tabellenführung übernehmen, da Lochau in Nenzing 2:3 unterlegen ist. Die restlichen Teams der Top-6 konnten volle Erfolge feiern. Hörbranz 2:0 gegen die Austria Lustenau Amateure, Nenzing 3:2 gegen Lochau, Hard 3:2 gegen Fussach und Höchst 4:1 gegen Brederis/Meiningen. Drei Spiele der Rückrunde werden noch 2022 ausgetragen, bevor es in die Winterpause geht.

Fünfter Erfolg in Folge von Höchst

Maximilian Knuth, Trainer blum FC Höchst: „Klares Chancenplus und Torchancenverhältnis für den FC Höchst in der ersten Hälfte. Verdiente 3:1 Führung und eine spielbestimmende Vorstellung meiner Mannschaft. Meine Mannschaft hat die Vorgaben optimal umgesetzt und eine sehr gute erste Halbzeit in puncto Ballbesitz, Zweikampfverhalten und Torchancenverwertung abgeliefert. Zwischen der 45. und 60. Minute kam Meiningen nochmals gut ins Spiel und hatte auch ein bis zwei gute Torchancen, danach jedoch war der FC Höchst wieder klar spielbestimmend und hätte durch drei bis vier klare Torchancen am Ende auch höher gewinnen können. Zwischen der 45 und 60. Minute haben wir etwas zu lethargisch agiert und Meiningen dadurch ein bis gute Torchancen ermöglicht. Zwischen der 60. und 90. Minute waren wir wieder die spielbestimmende Mannschaft mit zwei bis drei hochkarätigen Chancen, welche der Goalie von Meiningen teils super parieren konnte. Am Ende ein klares und deutliches 4:1, das zum Spielverlauf passte und uns einen verdienten fünften Sieg in Folge einbringen konnte!“

Enes Cavkic, Trainer SPG Brederis/Meiningen: Verdiente Niederlage gegen den FC Höchst! Meine Mannschaft konnte erste halbe Stunde mithalten, restliche Zeit war Höchst das cleverere Team!“