FC Hörbranz beendet Sieglos-Serie gegen die Austria Lustenau Amateure

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 11:29

Nichts zu holen gab es für die Austria Lustenau Amateure bei FC Hörbranz. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Hörbranz die Nase vorn.

Mohammed Gerdi, Trainer SC Austria Lustenau Amateure: „Auf tiefem Boden war es für beide Mannschaften schwer, ins Spiel rein zu finden. Wir waren einen Tick besser und hatten drei sehr gute Chancen, Tore zu machen, leider waren wir in der offensiven Zone wenig überzeugend. In der zweiten Halbzeit spielte Hörbranz auf Konter, durch einen unnötigen Fehler gelang ihnen das 1:0. Wir waren bemüht, leider scheiterten wir an uns selber, Cleverness und Spielintelligenz fehlten uns sehr. Das 0:2 war ein Geschenk! Nichtsdestotrotz müssen wir in solchen Spielen lernen, um uns weiterzuentwickeln!“

Die bisherige Spielzeit von Hörbranz ist weiter von Erfolg gekrönt. ECO-PARK FC Hörbranz verbuchte insgesamt neun Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien ließ FC Hörbranz zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat A. Lustenau Amat. momentan auf dem Konto. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Hörbranz setzte sich mit diesem Sieg von Lustenau A. ab und nimmt nun mit 29 Punkten den dritten Rang ein, während Austria Lustenau Amat. weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für ECO-PARK FC Hörbranz ist Wälderhaus VfB Bezau (Samstag, 15:00 Uhr). A. Lustenau Amat. misst sich am selben Tag mit Peter Dach FC Koblach (11:00 Uhr).

Vorarlbergliga: ECO-PARK FC Hörbranz – Austria Lustenau Amat, 2:0 (0:0)

80 Manuel Sandrisser 2:0

53 Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira 1:0