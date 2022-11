Remis für Höchst gegen Hittisau dank „Last-Minute" Tor von Julian Rupp

Details Sonntag, 06. November 2022 00:00

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von blum FC Höchst 1921 gegen KFZ Hagspiel FC Hittisau. Der vermeintlich leichte Gegner war Hittisau mitnichten. FC Hittisau kam gegen FC Höchst zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften egalisiert und 2:2 remis gespielt.

Vor 200 Zuschauern stellte Serhat Akkas das 1:0 für KFZ Hagspiel FC Hittisau sicher (10.). In der 24. Minute erhöhte Leonardo Silva de Abreu Lima auf 2:0 für die Gäste. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte David Schnellrieder in der 29. Minute. Zur Pause wusste FC Hittisau eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für Höchst avancierte Julian Rupp zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (92.) doch noch den Ausgleich erzielte. Letztlich gingen die Gastgeber und Hittisau mit jeweils einem Punkt auseinander.

Michael Pelko, Trainer KFZ Hagspiel FC Hittisau: „Peter Schneider unser bester Mann, der Julian Rupp über neunzig Minuten komplett aus dem Spiel genommen hat .Dem Tor zum Unentschieden ging ein klarer Torwartfehler voraus. Zwei verlorene Punkte für den FC Hittisau!“

Blum FC Höchst 1921 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Höchst besetzt momentan mit 27 Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 38:38 ausgeglichen. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Höchst momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich blum FC Höchst 1921 weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit lediglich elf Zählern aus 17 Partien steht KFZ Hagspiel FC Hittisau auf dem Abstiegsplatz. FC Hittisau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 47 Gegentore verdauen musste. Drei Siege, zwei Remis und zwölf Niederlagen hat Hittisau derzeit auf dem Konto.

FC Höchst tritt am Samstag, den 12.11.2022, um 14:00 Uhr, bei ECO-PARK FC Hörbranz an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt KFZ Hagspiel FC Hittisau FC Hard.

Vorarlbergliga: blum FC Höchst 1921 – KFZ Hagspiel FC Hittisau, 2:2 (1:2)

92 Julian Rupp 2:2

29 David Schnellrieder 1:2

24 Leonardo Silva de Abreu Lima 0:2

10 Serhat Akkas 0:1