Doch noch gepunktet: Treffer von Sohm reicht für Alberschwende zum Remis gegen Lochau

In der Begegnung FC Sohm Alberschwende gegen Lochau trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 2:2-Punkteteilung auseinandergegangen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Danilo Gil Machado De Oliveira sein Team in der 31. Minute. Zur Pause behielt SV Typico Lochau die Nase knapp vorn. Paul Sohm traf zum 1:1 zugunsten von FC Sohm Alberschwende (50.). Beim Abpfiff durch den Unparteiischen stand es zwischen den Gastgebern und SV Lochau pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Rifat Sen, Trainer SV Typico Lochau: „Es war ähnlich wie das Hinspiel beim 2:2. In der ersten Halbzeit waren wire twa ab der 10. Minute spielbestimmend und hatten die Kontrolle über das Spiel. Waren sehr dominant. Haben viel Druck ausgeübt und Alberschwende kam nur durch Entlastungsbälle bzw. lange Bälle in unsere Hälfte. Können bzw. müssen sogar 2:0 führen. Mit Beginn der zweiten Hlabzeit waren wir dann leider Gottes zu passiv und haben uns nur auf das Verteidigen konzentriert bzw. uns in unsere Hälfte reindrücken lassen. Durch eigene Fehler haben wir die Alberschwender stark gemacht und ihnen Chancen zugelassen. In der Schlussphase hatte Alberschwende zwei sehr gute - eine davon abseitsverdächtig - Möglichkeiten, welche von unserem Schlussmann Sandro Eichhübl im 1:1 Duell grandios pariert wurden. Unsere besten Spieler heute waren Bester Mann unserseits Sandro Eichhübl und Benjamin Kaufmann.“