Sechs Treffer zwischen den Austria Lustenau Amateuren und Nenzing!

Details Montag, 27. März 2023 01:53

Im Spiel von Austria Lustenau Amat. gegen FC Nenzing gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Nenzing gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass FC Nenzing der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 3:3 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

A. Lustenau Amat. geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Esref Demircan das schnelle 1:0 für Nenzing erzielte. FC Nenzing bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Mehmet-Ali Akbulut für den Ausgleich sorgte (13.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ali Keskin in der 21. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Demircan bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (53.). Nazmi Bajrami schlug doppelt zu und glich damit für Lustenau A. aus (55./62.). Letztlich trennten sich der Gastgeber und Nenzing remis.

Austria Lustenau Amat. führt mit 27 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Für A. Lustenau Amat. sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Mit 31 Zählern aus 19 Spielen steht FC Nenzing momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die letzten Resultate des Gasts konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Nächster Prüfstein für Lustenau A. ist SV Typico Lochau (Samstag, 16:00 Uhr). Nenzing misst sich am selben Tag mit Wälderhaus VfB Bezau (16:30 Uhr).

Vorarlbergliga: Austria Lustenau Amat. – FC Nenzing, 3:3 (1:2)

62 Nazmi Bajrami 3:3

55 Nazmi Bajrami 2:3

53 Esref Demircan 1:3

21 Ali Keskin 1:2

13 Mehmet-Ali Akbulut 1:1

7 Esref Demircan 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei