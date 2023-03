Anschlusstreffer von Fussach gegen Bizau bleibt nur Ehrentreffer

Details Montag, 27. März 2023 01:51

SC Fussach blieb gegen FC Bizau chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Bizau war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatte Fussach für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:3.

Kaufmann Bausysteme FC Bizau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Uelder Barbosa Mendes traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhten die Gäste den Vorsprung. Bevor es in die Pause ging, hatte poolfolio SC Fussach noch das 1:2 parat (44.). FC Bizau nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Mendes schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (64.). Ljupko Vrljic legte in der 68. Minute zum 4:1 für Bizau nach. Mendes schraubte das Ergebnis in der 71. Minute mit dem 5:1 für Kaufmann Bausysteme FC Bizau in die Höhe. Am Ende punktete FC Bizau dreifach bei SC Fussach.

Wann finden die Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Bizau setzte es eine neuerliche Pleite, womit Fussach im Klassement weiter abrutschte. Poolfolio SC Fussach musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Fussach insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation von Fussach ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen Kaufmann Bausysteme FC Bizau handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Nach dem klaren Erfolg über poolfolio SC Fussach festigt FC Bizau den fünften Tabellenplatz. Der Angriff von Bizau wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 52-mal zu. Die Saison von Kaufmann Bausysteme FC Bizau verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Bizau nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst sieben Niederlagen setzte. Bizau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag trifft SC Fussach auf FC O&S Bau Andelsbuch, Kaufmann Bausysteme FC Bizau spielt tags zuvor gegen blum FC Höchst 1921.

Vorarlbergliga: poolfolio SC Fussach – Kaufmann Bausysteme FC Bizau, 1:5 (1:2)

71 Uelder Barbosa Mendes 1:5

68 Ljupko Vrljic 1:4

64 Uelder Barbosa Mendes 1:3

44 Cordeiro Soares Junior Delcio 1:2

13 Thomas Dorner 0:2

6 Uelder Barbosa Mendes 0:1

