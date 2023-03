Leader Alberschwende holt beim FC Lustenau nur einen Punkt!

Details Montag, 27. März 2023 16:10

Die 19. Runde der Voralbergliga bildete den Auftakt 2023 im Kampf um sieben Plätze in der Eliteliga 2023/24. Das Feld ist etwas näher zusammengerückt denn Leader FC Sohm Alberschwende kam beim FC Lustenau über ein 1:1 nicht hinaus. Der große Gewinner der Runde der FC Hard, der im Spitzenspiel Hörbranz mit 3:1 besiegen konnte.

Kein Augenschmaus: 1:1 zwischen dem FC Lustenau und Alberschwende

Philipp Hagspiel, Trainer FC Lustenau: „Schwer bespielbarer Boden, das hat sich natürlich auf das Spiel massiv ausgewirkt. So war die Partie dann auch kein Genuss für Fußballfans. Wir sind nicht gut in die Partie gekommen. Alberschwende ist in der 26. Minute durch Paul Sohm in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte lief es dann für uns besser, das 1:1 in der 46. Minute durch Elias Vetter. Ein langer Ball auf den zweiten Pfosten nachdem wir uns auf der Seite durchgesetzt haben. Aus meiner Sicht am Ende ein gerechtes Remis. Wir waren nicht überzeugend heute! Es gab fast keine Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Wenn es etwas gefährlich wurde dann nur aus Standardsituationen!“

Hard setzt sich im Schlager gegen Hörbranz durch!

Der große Gewinner der Auftaktrunde der Vorarlbergliga 2023 ist wohl der FC Hard. Im Spitzenspiel kann Hard gegen den FC Hörbranz mit 3:1 gewinnen. Hard setzt sich damit auf Platz drei der Tabelle, Hörbranz nun zwei Punkte hinter Hard auf Platz vier. Lochau bestreitet die Partie gegen Ludesch erst am 10. April 2023, Ankick 16 Uhr. Damit bleibt Alberschwende trotz des 1:1 beim FC Lustenau Tabellenführer. Die Austria Lustenau Amateure starteten mit einem 3:3 gegen Nenzing in das Fußballjahr 2023.

