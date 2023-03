Enes Cavkic und Michael Pelko analysieren Brederis/Meiningen gegen Hittisau

Details Montag, 27. März 2023 17:09

Auftakt zur Vorarlbergliga 2023 mit Runde neunzehn. Diskussionsbedarf gab es in den letzten dreißig Minuten der Partie zwischen der SPG CHT Brederis/Meiningen und KFZ Hagspiel FC Hittisau. Im Fokus aus der Sicht von Hittisau der Schiedsrichter, aber Hittisau hätte schon viel früher den Sack zumachen können. So gab es aber am Ende ein 2:2.

In der letzten halben Stunde Charakter gezeigt!

Enes Cavkic, Trainer SPG CHT Brederis/Meiningen: „Ein gerechtes Unentschieden gestern in Meiningen. Meine Mannschaft verpasst in der ersten Halbzeit drei bis vier hundertprozentige Torchancen. Dann kam was in Fußball immer wieder passiert. Hittisau macht mit dem ersten richtigen Torschuss in der 44 Minute das 1-0. Das 2:0 fiel nach einem schnellem Konter, wobei meine Mannschaft den Gegner durch viele individuelle Fehler richtig einlud. Letzte halbe Stunde gab es einen offenen Schlagabtausch, während dem meine Mannschaft Charakter zeigte und auf 2:2 ausgleichen konnte!“

Massive Kritik an den Entscheidungen des Schiedsrichters im Finish

Michael Pelko, Trainer KFZ Hagspiel FC Hittisau: „In den ersten zehn Minuten hatten wir Glück nicht in Rückstand zu geraten, da hat uns unser Torwart im Spiel gehalten. Danach erspielten wir uns immer wieder gute Torchchancen. Es musste ein Traumfreistoß von Filip Gregor Rettig aus gut 30 Metern her, um verdient mit 1;0 in die Pause gehen zu können.

In der zweiten Halbzeit spielte nur der FC Hittisau. Schlussfolgerung das 2:0 in der 54 Minute durch Keven Luiz De Oliveira Pajeu. Was dann passierte verwunderte alle Spieler sowie Zuschauer. Der bis zur 65. Minute gut leitende Schiri zeigte auf den Elfmeterpunkt für eine Aktion, die so normal ist wie ein Anspiel. In der 62. Minute das 2:1 durch Simon Kühne. Hittisau ließ sich nicht beirren und lässt leider vier weitere Hochkaräter liegen. Wenn man Stellungnahme vom Schiri und Video von der Roten Karte in der 90 Minute vergleicht, meint man es war ein anderes Spiel. Nach einem harmlosen Fernschuss staubte ein Meininger ab und es hieß am Schluss 2:2 durch Adrian Hagen. Fazit: Hittisau verpasste es höher zu führen, dann wären die Fehlentscheidungen nicht ins Gewicht gefallen!“

