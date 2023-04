Sechs Treffer zwischen dem SV Lochau und den Austria Lustenau Amateuren

Details Sonntag, 02. April 2023 02:42

Bei SV Typico Lochau gab es für Austria Lustenau Amat. nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4. Auf dem Papier ging SV Lochau als Favorit ins Spiel gegen A. Lustenau Amat. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Lochau hatte Lustenau A. im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 4:0 gesiegt.

Marcel Ladinek traf zum 1:0 zugunsten von SV Typico Lochau (25.). Florian Riedmann versenkte den Ball in der 36. Minute im Netz der Gastgeber. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mehmet-Ali Akbulut machte in der 48. Minute das 2:1 von Austria Lustenau Amat. perfekt. Aus der Ruhe ließ sich SV Lochau nicht bringen. Ladinek erzielte wenig später den Ausgleich (51.). Mete Dastan schoss für Lochau in der 66. Minute das dritte Tor. A. Lustenau Amat. musste den Treffer zum 4:2 hinnehmen (71.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte SV Typico Lochau einen dreifachen Punktgewinn gegen Lustenau A.

SV Lochau stabilisiert nach dem Erfolg über Austria Lustenau Amat. die eigene Position im Klassement. Lochau präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 53 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Typico Lochau. Die Saisonbilanz von SV Lochau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und fünf Unentschieden büßte Lochau lediglich zwei Niederlagen ein. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SV Typico Lochau etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte SV Lochau.

A. Lustenau Amat. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält Lustenau A. den neunten Tabellenplatz bei. Acht Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Austria Lustenau Amat. momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war A. Lustenau Amat. in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag trifft Lochau auf Wälderhaus VfB Bezau, Lustenau A. spielt tags zuvor gegen FC Sohm Alberschwende.

Vorarlbergliga: SV Typico Lochau – Austria Lustenau Amat, 4:2 (1:1)

71 Nicolai Boesch 4:2

66 Mete Dastan 3:2

51 Marcel Ladinek 2:2

48 Mehmet-Ali Akbulut 1:2

36 Florian Riedmann 1:1

25 Marcel Ladinek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei